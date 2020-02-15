Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sportwetten24: Тедеско хочет покинуть «Спартак» и является приоритетным кандидатом на пост тренера «Герты»

Sportwetten24: Тедеско хочет покинуть «Спартак» и является приоритетным кандидатом на пост тренера «Герты»

15 февраля 2020, 17:14
48

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вскоре может покинуть Россию. Его хочет заполучить «Герта», у которой он является приоритетным кандидатом, информирует Sportwetten24.

Сам Тедеско, пишет источник, хочет покинуть Россию, вернувшись в Германию, где он занимал второе место в Бундеслиге с «Шальке».

  • Ранее сообщалось, что у Тедеско напряженные отношения с руководством «Спартака».
  • Тедеско назначили осенью.
  • «Спартак» в таблице идет на более низком месте относительного того, на котором немец принял команду.

Источник: Sportwetten24

Портал о ставках на спорт, основанный в 2019 году. Также дает новости, основанные на инсайдерской информации.

Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Спартак Герта Тедеско Доменико
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
borat_ik
1581778580
хрюкатина опять подешевела налетай покупай
Ответить
латунный
1581778768
Валеру не трогать. дулечку вам хрюшечки
Ответить
upiter622
1581779172
Бедный,бедный,бедный Спартак!Да посылайте всех иносранцев на куй!Народная,значит Российская команда и тренер должен быть Русским!
Ответить
ivany4
1581780275
«Герта» занимается поиском нового главного тренера, которым сменит ушедшего в отставку Юргена Клинсманна. По информации Kicker, до конца сезона командой, скорее всего, будет руководить Александер Нури, а летом берлинский клуб постарается подписать контракт с именитым специалистом. Шорт-лист «Герты» на сегодняшний день возглавляет Нико Ковач, которого в начале ноября уволила «Бавария». 11:50 Бомбардир, вы уж определитесь с источником информации.)) Ну а бестолковые неадекваты уже тут как тут. А вот интересных собеседников становиться меньше. Видимо надоело им смотреть на всю эту хрень. А как думает администрация ресурса??
Ответить
lek!
1581781172
Весело то как , ни кто не хочет оставаться в народном клубе. Если он так сделает , куда ещё больше опускать этот опущенный клуб . Смех да и только .
Ответить
афоня72
1581783407
Сколько слухов наши уши поражают..(Высоцкий В.С).
Ответить
VVM1964
1581785208
Даже комментировать нечего - ОБС ( одна баба сказала ) .
Ответить
Nevsky_RU
1581787558
Ааааахахааххаа а ведь они в него опять верили.... аахаахахах
Ответить
zigbert
1581788204
Как всегда в последующих новостях будет опровержение.
Ответить
Антихрюкс
1581790830
Тупеско - еплан, топи свиней по полной !!!!!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+