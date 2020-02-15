Sportwetten24: Тедеско хочет покинуть «Спартак» и является приоритетным кандидатом на пост тренера «Герты»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вскоре может покинуть Россию. Его хочет заполучить «Герта», у которой он является приоритетным кандидатом, информирует Sportwetten24.
Сам Тедеско, пишет источник, хочет покинуть Россию, вернувшись в Германию, где он занимал второе место в Бундеслиге с «Шальке».
- Ранее сообщалось, что у Тедеско напряженные отношения с руководством «Спартака».
- Тедеско назначили осенью.
- «Спартак» в таблице идет на более низком месте относительного того, на котором немец принял команду.
Источник: Sportwetten24
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