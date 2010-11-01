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    Sportwetten24: Тедеско хочет покинуть «Спартак» и является приоритетным кандидатом на пост тренера «Герты»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вскоре может покинуть Россию. Его хочет заполучить «Герта», у которой он является приоритетным кандидатом, информирует Sportwetten24.

    Сам Тедеско, пишет источник, хочет покинуть Россию, вернувшись в Германию, где он занимал второе место в Бундеслиге с «Шальке».

    • Ранее сообщалось, что у Тедеско напряженные отношения с руководством «Спартака».
    • Тедеско назначили осенью.
    • «Спартак» в таблице идет на более низком месте относительного того, на котором немец принял команду.

    Источник: Sportwetten24

    Портал о ставках на спорт, основанный в 2019 году. Также дает новости, основанные на инсайдерской информации.

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии21
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      Рейтинг: +307

      Граф2019 2 минуты назад

      шо та Федун тащщит всякую хрень в Спартак!? так и к торпеду вместе в фнл...

      0
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      Рейтинг: +1222

      lek! 5 минут назад

      Весело то как , ни кто не хочет оставаться в народном клубе. Если он так сделает , куда ещё больше опускать этот опущенный клуб . Смех да и только .

      0
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      Рейтинг: +4324

      ivany4 20 минут назад

      «Герта» занимается поиском нового главного тренера, которым сменит ушедшего в отставку Юргена Клинсманна.
      По информации Kicker, до конца сезона командой, скорее всего, будет руководить Александер Нури, а летом берлинский клуб постарается подписать контракт с именитым специалистом.
      Шорт-лист «Герты» на сегодняшний день возглавляет Нико Ковач, которого в начале ноября уволила «Бавария». 11:50

      Бомбардир, вы уж определитесь с источником информации.))
      Ну а бестолковые неадекваты уже тут как тут.
      А вот интересных собеседников становиться меньше. Видимо надоело им смотреть на всю эту хрень. А как думает администрация ресурса??

      2
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      Рейтинг: +603

      moskowcity-petrv 33 минуты назад

      Бред

      0
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      Рейтинг: +1489

      upiter622 38 минут назад

      Бедный,бедный,бедный Спартак!Да посылайте всех иносранцев на куй!Народная,значит Российская команда и тренер должен быть Русским!

      1
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      Рейтинг: +1311

      латунный 45 минут назад

      Валеру не трогать. дулечку вам хрюшечки

      3
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      Рейтинг: +12

      borat_ik 48 минут назад

      хрюкатина опять подешевела налетай покупай

      2
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      Рейтинг: +1214

      altezzik 54 минуты назад

      Цикл еще не окончен

      0
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      Рейтинг: +544

      СМЕРШiРУ 56 минут назад

      Прочитав эту новость А.Тихонов захлопал в ладоши и стал собирать чемоданы для переезда в Тарасовку))))))))))

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      Рейтинг: +6485

      ilichkadr 59 минут назад

      Враньё, для привлечения внимания, всегда было неотъемлемой частью рекламы, но чтобы так врать, да ещё и фрицам!!??

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