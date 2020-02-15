Sportwetten24: Тедеско хочет покинуть «Спартак» и является приоритетным кандидатом на пост тренера «Герты»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вскоре может покинуть Россию. Его хочет заполучить «Герта», у которой он является приоритетным кандидатом, информирует Sportwetten24.

Сам Тедеско, пишет источник, хочет покинуть Россию, вернувшись в Германию, где он занимал второе место в Бундеслиге с «Шальке».