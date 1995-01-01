Медведев: «О договоренности Кокорина с «Сочи» «Зенит» узнал из прессы. Решение об условиях аренды мы не принимали»

Что за дичь несут эти миллионеры???? Только сами со сватали на югах а теперь неееее мы не в курсе))) ребята вы чеееее там курите?????
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал присутствие форварда команды Александра Кокорина в расположении «Сочи». Действующие чемпионы не давали официального согласия на аренду.
«То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями – это разные вещи. О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока «Зенит» не принимал, вот и всe», – сказал Медведев ТАСС.
- Изначально об аренде Кокорина «Сочи» объявил в январе.
- Поскольку игрок не был согласен идти в стан южан, «Зенит» отправил форварда в «Зенит-2».
- «Сочи» в таблице РПЛ идет последним.