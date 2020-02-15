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  • Медведев: «О договоренности Кокорина с «Сочи» «Зенит» узнал из прессы. Решение об условиях аренды мы не принимали»

Медведев: «О договоренности Кокорина с «Сочи» «Зенит» узнал из прессы. Решение об условиях аренды мы не принимали»

15 февраля 2020, 16:48
23

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал присутствие форварда команды Александра Кокорина в расположении «Сочи». Действующие чемпионы не давали официального согласия на аренду.

«То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями – это разные вещи. О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока «Зенит» не принимал, вот и всe», – сказал Медведев ТАСС.

  • Изначально об аренде Кокорина «Сочи» объявил в январе.
  • Поскольку игрок не был согласен идти в стан южан, «Зенит» отправил форварда в «Зенит-2».
  • «Сочи» в таблице РПЛ идет последним.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (23)
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ruded
1581775759
что ж ты фраер сдал назад..?
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Nevsky_RU
1581777111
Медведева на позицию ген. директора в Зенит брали или клоуна?... То Миллер в обход него, Семака и собственно Кокорина договорились об аренде с Сочи. Теперь тоже самое провернули уже Кокорин и Ротенберг. Ген. дир кроме как сказки челяди рассказывать, в этом клубе еще хоть за что то отвечает?
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sobaka120982
1581780151
Что за дичь несут эти миллионеры???? Только сами со сватали на югах а теперь неееее мы не в курсе))) ребята вы чеееее там курите?????
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Рубинище
1581782199
Орлова пожалейте, ему сно придумывать почему Какорину лучше остаться
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portero
1581786018
И что теперь????? Главное наказать за неповиновение, чтоб рабы не рыпались(и это совсем не бедные слуги,Кокорин, они думают что им всё можно)
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arok
1581786898
Миллер *****...ище! Позорище а не призедент!!! Очкодав кремлёвский!!!!
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Снег
1581787836
Бомжи! Вы уже весь российский футбол со своей ху...й ДОСТАЛИ!. Откровенными вам никогда не стать - народные деньги Газпрома никогда не очистят ваши души...Вы всегда будете гадить...
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Vratarь
1581789243
"Кокорин в Сочи? Вот это новость!", - сказал Медведев.
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Ганнибал Лектор
1581800026
у меня ощущение, что этот персонаж в принципе никаких решений не принимает. Этакий передаст.
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zigbert
1581847460
Умело манипулирует.
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