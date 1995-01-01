Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Медведев: «О договоренности Кокорина с «Сочи» «Зенит» узнал из прессы. Решение об условиях аренды мы не принимали»

    Генеральный директор «Зенита» прокомментировал присутствие форварда команды Александра Кокорина в расположении «Сочи». Действующие чемпионы не давали официального согласия на аренду.

    «То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями – это разные вещи. О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока «Зенит» не принимал, вот и всe», – сказал Медведев ТАСС.

    • Изначально об аренде Кокорина «Сочи» объявил в январе.
    • Поскольку игрок не был согласен идти в стан южан, «Зенит» отправил форварда в «Зенит-2».
    • «Сочи» в таблице РПЛ идет последним.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1456

      sobaka120982 22 минуты назад

      Что за дичь несут эти миллионеры???? Только сами со сватали на югах а теперь неееее мы не в курсе))) ребята вы чеееее там курите?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +606

      Semenycch 41 минуту назад

      Доверия этому треплу больше нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +488

      Nevsky_RU 1 час назад

      Медведева на позицию ген. директора в Зенит брали или клоуна?... То Миллер в обход него, Семака и собственно Кокорина договорились об аренде с Сочи. Теперь тоже самое провернули уже Кокорин и Ротенберг. Ген. дир кроме как сказки челяди рассказывать, в этом клубе еще хоть за что то отвечает?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6485

      ilichkadr > Nevsky_RU 51 минуту назад

      "Ситуация непростая, договоренности между "Сочи" и "Зенитом" пока нет. Контракт не подписан. - слова владельца "Сочи" Бориса Ротенберга.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +488

      Nevsky_RU > ilichkadr 47 минут назад

      А ранее сам же Медведев говорил что всё уже на мази. Самый переобувной и балаболистый рулевой в Зените на моей памяти.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6485

      ilichkadr > Nevsky_RU 35 минут назад

      Их хрен поймёшь чего они там несут. Похоже, что соревнуются в красноречии. Оба источника -ТАСС, с разницей по времени 2.5 часа. Один откукарекал, за ним другой.......так и живут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +869

      ruded 1 час назад

      что ж ты фраер сдал назад..?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22939

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Операция по внедрению крота Кокорина в Сочи завершена. Инициировавший эту операцию агент Медведев ничего о ней не знает. Гриф секретности будет снят через 20 лет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77169
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74562
    #5
    insider_retro
    65967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru