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Express: Виллиан отклонит предложение «Ювентуса» из-за Сарри

15 февраля 2020, 10:19
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«Ювентус» хочет заполучить вингера «Челси» Виллиана, утверждает Express.

По информации источника, туринский клуб готов подписать бразильца летом, когда он станет свободным агентом.

Однако сам футболист намерен отказать «Ювентусу» из-за главного тренера Маурицио Сарри, с которым он уже работал в «Челси» в прошлом сезоне.

  • Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.
  • Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
  • За 6,5 сезонов он провел за лондонскую команду 323 матча, забил 57 голов и сделал 58 результативных передач.

Источник: Express
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Челси Виллиан
Комментарии (1)
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Proker
1581774662
Сарри в Юве как Кащей бессмертный,как его уволят тут же Юве начнет рассветать
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