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    Express: Виллиан отклонит предложение «Ювентуса» из-за Сарри

    «Ювентус» хочет заполучить вингера «Челси» Виллиана, утверждает Express.

    По информации источника, туринский клуб готов подписать бразильца летом, когда он станет свободным агентом.

    Однако сам футболист намерен отказать «Ювентусу» из-за главного тренера Маурицио Сарри, с которым он уже работал в «Челси» в прошлом сезоне.

    • Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.
    • Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
    • За 6,5 сезонов он провел за лондонскую команду 323 матча, забил 57 голов и сделал 58 результативных передач.

    Источник: Express

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2406

      Alekxei Z. 10 минут назад

      К лету Сарри может покинуть Ювентус. имхо

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