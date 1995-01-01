Express: Виллиан отклонит предложение «Ювентуса» из-за Сарри

К лету Сарри может покинуть Ювентус. имхо
«Ювентус» хочет заполучить вингера «Челси» Виллиана, утверждает Express.
По информации источника, туринский клуб готов подписать бразильца летом, когда он станет свободным агентом.
Однако сам футболист намерен отказать «Ювентусу» из-за главного тренера Маурицио Сарри, с которым он уже работал в «Челси» в прошлом сезоне.
- Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.
- Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
- За 6,5 сезонов он провел за лондонскую команду 323 матча, забил 57 голов и сделал 58 результативных передач.