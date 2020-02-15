Express: Виллиан отклонит предложение «Ювентуса» из-за Сарри

«Ювентус» хочет заполучить вингера «Челси» Виллиана, утверждает Express.
По информации источника, туринский клуб готов подписать бразильца летом, когда он станет свободным агентом.
Однако сам футболист намерен отказать «Ювентусу» из-за главного тренера Маурицио Сарри, с которым он уже работал в «Челси» в прошлом сезоне.
- Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.
- Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
- За 6,5 сезонов он провел за лондонскую команду 323 матча, забил 57 голов и сделал 58 результативных передач.
Источник: Express