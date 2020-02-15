Express: Виллиан отклонит предложение «Ювентуса» из-за Сарри

«Ювентус» хочет заполучить вингера «Челси» Виллиана, утверждает Express.

По информации источника, туринский клуб готов подписать бразильца летом, когда он станет свободным агентом.

Однако сам футболист намерен отказать «Ювентусу» из-за главного тренера Маурицио Сарри, с которым он уже работал в «Челси» в прошлом сезоне.