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    Валуев – о ситуации Кокорина: «На двух стульях одной задницей не усидишь»

    Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказался по поводу истории с вероятным переходом форварда Александра Кокорина в «Сочи».

    «На двух стульях одной задницей не усидишь. Тем более «Сочи», судя по всему, был бы лишь промежуточным этапом в карьере с практически гарантированным возвращением в «Зенит». Так ведь? Вот и всe. Что мешало (Кокорину), став свободным агентом, заключить выгодный контракт с «Зенитом»? На мой взгляд, ничего. Видимо, какие-то причины, не буду называть какие, потому что это из области моих, пусть и небеспочвенных предположений, заставили его сделать столь конкретные выводы.

    Мы можем только предполагать. О человеке всегда говорят не слова, а только дела. Вот и делайте выводы, господа. Если у него есть возможность (попасть в сборную России), пусть докажет. Если захочет. Я не знаю, что с его желаниями. Пока эти желания мы видим. А какая часть из них уготована для сборной, я знать не могу», – сказал Валуев.

    • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, но тот отказался менять команду.
    • На этой неделе владелец сочинского клуба Борис Ротенберг убедил нападающего перейти в его команду.
    • Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом этого года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1247

      Genz 30 минут назад

      Сборная никому не нужна с такой игрой. Кокорину тем более. Пусть играют дауны и лохи с главой бараньего стада черчесовым

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      Рейтинг: +1120

      Миша13 36 минут назад

      Тупой псевдобоксер и тупой дипутат тупой госдумы высрал речь ..

      0
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      Рейтинг: +1214

      altezzik 1 час назад

      Если жопа большая, то только так и усидишь.

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