Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Валуев – о ситуации Кокорина: «На двух стульях одной задницей не усидишь»

Валуев – о ситуации Кокорина: «На двух стульях одной задницей не усидишь»

15 февраля 2020, 08:43
22

Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказался по поводу истории с вероятным переходом форварда Александра Кокорина в «Сочи».

«На двух стульях одной задницей не усидишь. Тем более «Сочи», судя по всему, был бы лишь промежуточным этапом в карьере с практически гарантированным возвращением в «Зенит». Так ведь? Вот и всe. Что мешало (Кокорину), став свободным агентом, заключить выгодный контракт с «Зенитом»? На мой взгляд, ничего. Видимо, какие-то причины, не буду называть какие, потому что это из области моих, пусть и небеспочвенных предположений, заставили его сделать столь конкретные выводы.

Мы можем только предполагать. О человеке всегда говорят не слова, а только дела. Вот и делайте выводы, господа. Если у него есть возможность (попасть в сборную России), пусть докажет. Если захочет. Я не знаю, что с его желаниями. Пока эти желания мы видим. А какая часть из них уготована для сборной, я знать не могу», – сказал Валуев.

  • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, но тот отказался менять команду.
  • На этой неделе владелец сочинского клуба Борис Ротенберг убедил нападающего перейти в его команду.
  • Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом этого года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Миша13
1581748752
Тупой псевдобоксер и тупой дипутат тупой госдумы высрал речь ..
Ответить
Олег1204
1581752820
Просто представлю как в стране типа США сенат заставлял игроков переходить из команды в команду. Это вообще полный п..ец. Я не понимаю почему молчит уефа и фифа.
Ответить
vladimir-7
1581754462
Неужели в Думе все такие тупые?
Ответить
neveldomha
1581765060
У Валуева задница со скамейку. Ему виднее
Ответить
Давид59
1581777122
Это я не знаю, это предполагаю. Если не знаешь, лучше молчать
Ответить
APchelov
1581778982
Ннничего не понял. Депутатский язык такой умный...
Ответить
titata
1581793058
кому на жопу мало двух стульев, а колина голова легко два кокоринских стула выдержит.
Ответить
моэм
1581794226
Ура , к нам присоединился боксёр , оказывается чтобы лучше разбираться в футболе , надо чтобы тебе несколько лет били по голове кулаками...неужели и вправду такое может помочь?
Ответить
Hektor 84
1581805871
Какую то хре.нь сморозил депутатишка
Ответить
tushkanlz
1581841855
ну, конечно.. , - вот к депутатам «На двух стульях одной задницей ...» не относится
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+