Валуев – о ситуации Кокорина: «На двух стульях одной задницей не усидишь»

Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказался по поводу истории с вероятным переходом форварда Александра Кокорина в «Сочи».

«На двух стульях одной задницей не усидишь. Тем более «Сочи», судя по всему, был бы лишь промежуточным этапом в карьере с практически гарантированным возвращением в «Зенит». Так ведь? Вот и всe. Что мешало (Кокорину), став свободным агентом, заключить выгодный контракт с «Зенитом»? На мой взгляд, ничего. Видимо, какие-то причины, не буду называть какие, потому что это из области моих, пусть и небеспочвенных предположений, заставили его сделать столь конкретные выводы.

Мы можем только предполагать. О человеке всегда говорят не слова, а только дела. Вот и делайте выводы, господа. Если у него есть возможность (попасть в сборную России), пусть докажет. Если захочет. Я не знаю, что с его желаниями. Пока эти желания мы видим. А какая часть из них уготована для сборной, я знать не могу», – сказал Валуев.