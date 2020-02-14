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  • Сульшер: «Фред считает, что «Юнайтед» не хватает сплоченности? Не понимаю, что он сказал. У меня нет никаких проблем»

Сульшер: «Фред считает, что «Юнайтед» не хватает сплоченности? Не понимаю, что он сказал. У меня нет никаких проблем»

14 февраля 2020, 21:59

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова полузащитника Фреда о том, что команде не хватает сплоченности. По мнению норвежца, проблем нет.

«У ребят все в порядке, они стоят друг за друга. Фред знает, что в команде все готовы работать друг за друга. Не понимаю, что он сказал. У меня нет никаких проблем ни с Фредом, ни с другими игроками. Они отдают все силы», – цитирует Сульшера «Чемпионат» со ссылкой на ESPN.

  • «Юнайтед» в АПЛ идет восьмым.
  • Фред выступает в команде с 2018 года.
  • Сульшер в качестве игрока тоже выступал за «Юнайтед».

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Манчестер Юнайтед Фред Сульшер Уле-Гуннар
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