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    Сульшер: «Фред считает, что «Юнайтед» не хватает сплоченности? Не понимаю, что он сказал. У меня нет никаких проблем»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова полузащитника Фреда о том, что команде не хватает сплоченности. По мнению норвежца, проблем нет.

    «У ребят все в порядке, они стоят друг за друга. Фред знает, что в команде все готовы работать друг за друга. Не понимаю, что он сказал. У меня нет никаких проблем ни с Фредом, ни с другими игроками. Они отдают все силы», – цитирует Сульшера «Чемпионат» со ссылкой на ESPN.

    • «Юнайтед» в АПЛ идет восьмым.
    • Фред выступает в команде с 2018 года.
    • Сульшер в качестве игрока тоже выступал за «Юнайтед».

    Источник: «Чемпионат»

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