Агент Кокорина: «Не думаю, что «Зенит» будет мешать трансферу в «Сочи». Клуб сам отвезет Сашу куда угодно»

Кирилл Логинов, агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, заверил, что отсутствие официальной информации со стороны клуба об аренде игрока в «Сочи» не свидетельствует об отсутствии трансфера. По словам представителя, команда из Санкт-Петербурга не будет препятствовать.

«Все нормально. Давайте дождемся официальной публикации трансфера. Не думаю, что «Зенит» будет мешать переходу, клуб сам отвезет Сашу куда угодно», – сказал Логинов «Р-Спорт».