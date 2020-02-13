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  • Агент Кокорина: «Не думаю, что «Зенит» будет мешать трансферу в «Сочи». Клуб сам отвезет Сашу куда угодно»

Агент Кокорина: «Не думаю, что «Зенит» будет мешать трансферу в «Сочи». Клуб сам отвезет Сашу куда угодно»

13 февраля 2020, 23:25
23

Кирилл Логинов, агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, заверил, что отсутствие официальной информации со стороны клуба об аренде игрока в «Сочи» не свидетельствует об отсутствии трансфера. По словам представителя, команда из Санкт-Петербурга не будет препятствовать.

«Все нормально. Давайте дождемся официальной публикации трансфера. Не думаю, что «Зенит» будет мешать переходу, клуб сам отвезет Сашу куда угодно», – сказал Логинов «Р-Спорт».

  • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
  • Руководство петербургского клуба отправляло нападающего в «Зенит-2».
  • «Сочи» в РПЛ идет последним.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (23)
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Павел Буре
1581625957
Куда угодно, лишь бы подальше от зенита!
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Plyash
1581629033
Агент Кокора просто полный идиот.Он "не думает,что Зенит будет мешать..." А кто его сосватал туда,как не руководы Газпром-Града? Один Семак против был,но он тоже был "не услышан".
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Hektor 84
1581631192
Плохой из тебя агент, раз ты не разрулил ситуацию. Был бы ты хорошим агентом кокоша в сочи бы не поехал. Для самого Кокоши пойдет уроком. Пусть наймет авторитетного агента, который будет за него горой. А не как мягкотелый отчим. Вот до чего доводит скупердяйство. А вообще мой дядька меня учил. Племяш ни когда не занимай деньги родственникам и ни когда не имей с родней общих дел. Тогда в семье будет понимание. А у них Кокошаговорит одно, отчим другое.
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Ганнибал Лектор
1581649047
Такое ощущение, что вернулся в СССР.В том смысле, что нынешняя политическая элита взяла из совка худшее. Отказался игрок переходить в ЦДКА - и его тут же забирают в армию. Видимо, Кокорину опять напомнили историю Эдуарда Стрельцова...
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sobaka120982
1581655077
Ни чего, у нас не калыма! Погреется на солнышке! Я буду рад сходить на матчи так как состав подобрался приличным!!!
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Давид59
1581658392
"Клуб сам отвезёт Сашу куда угодно". Они это уже месяц пытаются сделать. Против один только Саша. Даже его агент-отчим уже сломался
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portero
1581661930
когда уже это закончится, напишут что Кокорин тренируется в Сочи.
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Бриг
1581668503
Не верю, что он поможет Сочи. Кокорин может играть только с сильными партнерами, но не в качестве лидера, а на вторых ролях. К примеру, убрали Дзюбу - Кокорин перестал забивать. Манчини, дурачок, еще удивлялся.
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klim2m
1581683063
Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть! Клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты. Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. (Ильф и Петров)
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shuravi01
1581684692
После Ваших предыдущих высказываний-грош Вам цена!
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