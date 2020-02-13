Агент Кокорина: «Не думаю, что «Зенит» будет мешать трансферу в «Сочи». Клуб сам отвезет Сашу куда угодно»

Кирилл Логинов, агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, заверил, что отсутствие официальной информации со стороны клуба об аренде игрока в «Сочи» не свидетельствует об отсутствии трансфера. По словам представителя, команда из Санкт-Петербурга не будет препятствовать.
«Все нормально. Давайте дождемся официальной публикации трансфера. Не думаю, что «Зенит» будет мешать переходу, клуб сам отвезет Сашу куда угодно», – сказал Логинов «Р-Спорт».
- Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
- Руководство петербургского клуба отправляло нападающего в «Зенит-2».
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
Источник: «Р-Спорт»