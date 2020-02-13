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    Агент Кокорина: «Не думаю, что «Зенит» будет мешать трансферу в «Сочи». Клуб сам отвезет Сашу куда угодно»

    Кирилл Логинов, агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, заверил, что отсутствие официальной информации со стороны клуба об аренде игрока в «Сочи» не свидетельствует об отсутствии трансфера. По словам представителя, команда из Санкт-Петербурга не будет препятствовать.

    «Все нормально. Давайте дождемся официальной публикации трансфера. Не думаю, что «Зенит» будет мешать переходу, клуб сам отвезет Сашу куда угодно», – сказал Логинов «Р-Спорт».

    • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
    • Руководство петербургского клуба отправляло нападающего в «Зенит-2».
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.

    Источник: «Р-Спорт»

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    13.02.2020 23:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1858

      playsh 31 минуту назад

      Агент Кокора просто полный идиот.Он "не думает,что Зенит будет мешать..."
      А кто его сосватал туда,как не руководы Газпром-Града? Один Семак против был,но он тоже был "не услышан".

      1
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      Рейтинг: +1246

      Genz 52 минуты назад

      Зенит по европейским меркам слабая команда - большой колхоз. Без бригадира Дзюбы боролись за пятое место. Позорная команда с плохой репутацией

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4965

      paracetamol > Genz 49 минут назад

      Может кони или свини лучше? Ты чего хочешь?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4965

      paracetamol > paracetamol 3 минуты назад

      Коням и свиням не понравилось... Может потому, что они хромые?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4731

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Главное что бы не в багажнике в лес ))) и не на " воронке " )))

      2
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      Рейтинг: +1254

      Павел Буре 1 час назад

      Куда угодно, лишь бы подальше от зенита!

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