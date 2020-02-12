Соболев: «Не видел футболиста, который обыграл бы меня в FIFA. Также рублюсь в Counter-Strike»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем увлечении видеоиграми. У футболиста есть специальный ноутбук.

«Часто играем в Counter-Strike вечерами, часов в восемь. Много кто играет — Александр Головин тот же. И еще Александр Кокорин с Аланом Дзагоевым.

Мы просто заходим в скайп, там общаемся. Заходим впятером, создаем лобби, условный капитан приглашает всех, и мы запускаем игру против других пяти человек. Когда я пришел в «Крылья», там играл мой друг Алан Чочиев. Он уже был знаком с Кокориным, они вместе выступали. Сергей Ткачев с Тулы тоже. Он меня пригласил. Я и до этого играл в Counter-Strike, но немного. Потом купил себе специальный игровой ноутбук и начал рубиться.

В FIFA раньше играл. Не видел футболиста, который мог бы меня обыграть в FIFA. Я не играл уже давно. В FIFA 20 уже много не играл, но в старых версиях никому шанса не давал. Раньше играл за «Реал», когда там был Криштиану Роналду. За «Барсу». Сейчас на сборах за «Ливерпуль» поигрываю», – рассказал Соболев Sport24.