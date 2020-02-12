Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев: «Не видел футболиста, который обыграл бы меня в FIFA. Также рублюсь в Counter-Strike»

Соболев: «Не видел футболиста, который обыграл бы меня в FIFA. Также рублюсь в Counter-Strike»

12 февраля 2020, 23:41
10

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем увлечении видеоиграми. У футболиста есть специальный ноутбук.

«Часто играем в Counter-Strike вечерами, часов в восемь. Много кто играет — Александр Головин тот же. И еще Александр Кокорин с Аланом Дзагоевым.

Мы просто заходим в скайп, там общаемся. Заходим впятером, создаем лобби, условный капитан приглашает всех, и мы запускаем игру против других пяти человек. Когда я пришел в «Крылья», там играл мой друг Алан Чочиев. Он уже был знаком с Кокориным, они вместе выступали. Сергей Ткачев с Тулы тоже. Он меня пригласил. Я и до этого играл в Counter-Strike, но немного. Потом купил себе специальный игровой ноутбук и начал рубиться.

В FIFA раньше играл. Не видел футболиста, который мог бы меня обыграть в FIFA. Я не играл уже давно. В FIFA 20 уже много не играл, но в старых версиях никому шанса не давал. Раньше играл за «Реал», когда там был Криштиану Роналду. За «Барсу». Сейчас на сборах за «Ливерпуль» поигрываю», – рассказал Соболев Sport24.

  • Форвард принадлежит «Крыльям Советов».
  • «Спартак» заплатил за аренду Соболева 500 тысяч евро.
  • Москвичи в РПЛ идут десятыми.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Соболев Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1581540683
Реал,Барса,сейчас Ливерпуль - это не шутки.А вот тут товарищи интересуются,за Спартак сможешь?
Ответить
Стаz
1581542130
Давай меня попробуй обыграть в Фифа20 на PS
Ответить
RotBerg
1581563123
Пропал Санек, полилась шляпа))
Ответить
piligrim1986
1581567614
нашел чем хвалиться, а я не видел футболиста, которого ты обыграл... на поле
Ответить
vka1970
1581574148
Ещё в танчики денди зарубился бы. Вот потеха была бы )))))
Ответить
Иван Петров 1986
1581577672
Мозг трехлетнего ребенка. Ой дебилы.
Ответить
momwig_
1581579662
С Кокориным играл?... Пля, шозанах? Почему про это не рассказали до подписания? Саша, немедленно выплюнь! Выплюнь эту гадость. Или "если что" - я тебя предупреждал.
Ответить
vladimir-7
1581584883
Интеллект Соболева раскрылся.
Ответить
sir_Alex
1581594732
Книги пробовал читать?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+