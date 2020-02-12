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    Соболев: «Не видел футболиста, который обыграл бы меня в FIFA. Также рублюсь в Counter-Strike»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем увлечении видеоиграми. У футболиста есть специальный ноутбук.

    «Часто играем в Counter-Strike вечерами, часов в восемь. Много кто играет — Александр Головин тот же. И еще Александр Кокорин с Аланом Дзагоевым.

    Мы просто заходим в скайп, там общаемся. Заходим впятером, создаем лобби, условный капитан приглашает всех, и мы запускаем игру против других пяти человек. Когда я пришел в «Крылья», там играл мой друг Алан Чочиев. Он уже был знаком с Кокориным, они вместе выступали. Сергей Ткачев с Тулы тоже. Он меня пригласил. Я и до этого играл в Counter-Strike, но немного. Потом купил себе специальный игровой ноутбук и начал рубиться.

    В FIFA раньше играл. Не видел футболиста, который мог бы меня обыграть в FIFA. Я не играл уже давно. В FIFA 20 уже много не играл, но в старых версиях никому шанса не давал. Раньше играл за «Реал», когда там был Криштиану Роналду. За «Барсу». Сейчас на сборах за «Ливерпуль» поигрываю», – рассказал Соболев Sport24.

    • Форвард принадлежит «Крыльям Советов».
    • «Спартак» заплатил за аренду Соболева 500 тысяч евро.
    • Москвичи в РПЛ идут десятыми.

    Источник: Sport24

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    12.02.2020 23:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1025

      Стаz 45 минут назад

      Давай меня попробуй обыграть в Фифа20 на PS

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1845

      playsh 1 час назад

      Реал,Барса,сейчас Ливерпуль - это не шутки.А вот тут товарищи интересуются,за Спартак сможешь?

      0
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