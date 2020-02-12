Коутиньо: «Счастлив за «Ливерпуль», но я выбрал другой путь. Не оглядываюсь назад»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», прокомментировал результаты своего бывшего клуба «Ливерпуля».

«Меня не удивляют их выступления. У них фантастический состав и тренер.

Счастлив за «Ливерпуль», ведь у меня там много друзей. Я рад за них, но на этом все. Я не оглядываюсь назад и выбрал другой путь», – сказал Коутиньо.