Коутиньо: «Счастлив за «Ливерпуль», но я выбрал другой путь. Не оглядываюсь назад»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», прокомментировал результаты своего бывшего клуба «Ливерпуля».
«Меня не удивляют их выступления. У них фантастический состав и тренер.
Счастлив за «Ливерпуль», ведь у меня там много друзей. Я рад за них, но на этом все. Я не оглядываюсь назад и выбрал другой путь», – сказал Коутиньо.
- Коутиньо ушел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года за 120 миллионов евро.
- После этого мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, а сейчас уверенно лидируют в АПЛ.
Источник: Sports Illustrated