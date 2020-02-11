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    Коутиньо: «Счастлив за «Ливерпуль», но я выбрал другой путь. Не оглядываюсь назад»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», прокомментировал результаты своего бывшего клуба «Ливерпуля».

    «Меня не удивляют их выступления. У них фантастический состав и тренер.

    Счастлив за «Ливерпуль», ведь у меня там много друзей. Я рад за них, но на этом все. Я не оглядываюсь назад и выбрал другой путь», – сказал Коутиньо.

    • Коутиньо ушел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года за 120 миллионов евро.
    • После этого мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, а сейчас уверенно лидируют в АПЛ.

    Источник: Sports Illustrated

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