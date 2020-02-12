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  • Коутиньо: «Счастлив за «Ливерпуль», но я выбрал другой путь. Не оглядываюсь назад»

Коутиньо: «Счастлив за «Ливерпуль», но я выбрал другой путь. Не оглядываюсь назад»

12 февраля 2020, 08:00
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», прокомментировал результаты своего бывшего клуба «Ливерпуля».

«Меня не удивляют их выступления. У них фантастический состав и тренер.

Счастлив за «Ливерпуль», ведь у меня там много друзей. Я рад за них, но на этом все. Я не оглядываюсь назад и выбрал другой путь», – сказал Коутиньо.

  • Коутиньо ушел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года за 120 миллионов евро.
  • После этого мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, а сейчас уверенно лидируют в АПЛ.

Источник: Sports Illustrated
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Коутиньо Филиппе
Комментарии (2)
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sir_Alex
1581491114
Выбрал и прогадал. А мог бы помочь скаузерам стать чемпионами Англии спустя 30 лет!
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FanatSerj
1581498097
как в анекдоте - вот такой ХРЕНОВЫЙ путь )) Но теперь Ливер уже заработал имя и так просто из него уходить игроки не будут, пока Клоппа там рулит.
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