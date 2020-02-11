Понсе: «Нам нужен Кубок России, это наша цель. Будет суперкласико с ЦСКА»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе заявил, что московская команда нацелена на победу в Кубке России.

«Ни для никого не секрет, что нам нужен Кубок России, что это наша цель. А тут еще суперкласико с ЦСКА. Вся команда понимает, что это будет за матч, все болельщики. Это как раз одна из тех больших игр, к которым мы готовимся сейчас, к тому, что с первых минут это будет сражение», – сказал Понсе.