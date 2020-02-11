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  • Понсе: «Нам нужен Кубок России, это наша цель. Будет суперкласико с ЦСКА»

Понсе: «Нам нужен Кубок России, это наша цель. Будет суперкласико с ЦСКА»

11 февраля 2020, 13:56
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе заявил, что московская команда нацелена на победу в Кубке России.

«Ни для никого не секрет, что нам нужен Кубок России, что это наша цель. А тут еще суперкласико с ЦСКА. Вся команда понимает, что это будет за матч, все болельщики. Это как раз одна из тех больших игр, к которым мы готовимся сейчас, к тому, что с первых минут это будет сражение», – сказал Понсе.

  • Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА пройдет 4 марта в 19:30 мск.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Понсе Эсекьель
Комментарии (2)
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bset
1581426548
Кубка Матч Премьер вам достаточно будет
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subbotaspartak
1581433108
"Минусы" убрали, Недоумкам боратам свободу дали. Бомбардира купил газпром? Дурдом.
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