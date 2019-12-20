Понсе: «Нам нужен Кубок России, это наша цель. Будет суперкласико с ЦСКА»

вы уже кубок фон-бет взяли, с вас хватит на ближайшие лет 5 !
гы-гы
а потом может за кубок соли поборетесь, рылы тарасовские !
позор хрякам !
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе заявил, что московская команда нацелена на победу в Кубке России.
«Ни для никого не секрет, что нам нужен Кубок России, что это наша цель. А тут еще суперкласико с ЦСКА. Вся команда понимает, что это будет за матч, все болельщики. Это как раз одна из тех больших игр, к которым мы готовимся сейчас, к тому, что с первых минут это будет сражение», – сказал Понсе.
- Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА пройдет 4 марта в 19:30 мск.