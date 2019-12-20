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    Понсе: «Нам нужен Кубок России, это наша цель. Будет суперкласико с ЦСКА»

    Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе заявил, что московская команда нацелена на победу в Кубке России.

    «Ни для никого не секрет, что нам нужен Кубок России, что это наша цель. А тут еще суперкласико с ЦСКА. Вся команда понимает, что это будет за матч, все болельщики. Это как раз одна из тех больших игр, к которым мы готовимся сейчас, к тому, что с первых минут это будет сражение», – сказал Понсе.

    • Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА пройдет 4 марта в 19:30 мск.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2229

      Борат 1 час назад

      вы уже кубок фон-бет взяли, с вас хватит на ближайшие лет 5 !
      гы-гы
      а потом может за кубок соли поборетесь, рылы тарасовские !
      позор хрякам !

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