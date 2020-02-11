Школа в Калтане должна получить с трансфера Головина 225 тысяч евро

Футбольный менеджер Илья Штеблов в комментарии «Чемпионату» рассказал, какая выплата полагается ДЮСШ в Калтане за трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако».

«Нужно внести ясность: речь шла не о 5% солидарной выплаты школе в Калтане. 5% – это вся сумма, которая выплачивается всем школам, подготовившим футболиста. В случае с Калтаном процент составляет, по моим подсчeтам, 0,75%. Это совсем другие цифры. Суть в том, что в выпуске «Красавы» тренер калтанской школы Александр Плясунов сообщил, что они не получили денег. На основе этой информации я предположил, что деньги так и не поступили на счeт школы.

Но 0,75% – это тоже серьeзная цифра. Это 225 тысяч евро. На эти деньги можно построить поле и решить часть проблем. Но своим вопросом Вадиму Васильеву я хотел затронуть другую проблему: наши тренеры и школы часто не знают своих законных прав, которые прописаны в регламенте ФИФА. Хотелось бы, чтобы РФС их образовывал на этот счeт. Чтобы такие ситуации не происходили, чтобы на эти деньги в Калтане появилось хорошее поле. Хочется, чтобы детские тренеры внимательно изучали свои права и школы. Но из-за неправильной подачи информации и новости про 5% поднялся большой шум», – сказал Штеблов.

Школа в Калтане не получила выплату с трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»

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