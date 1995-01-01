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    Goal: Грилиш дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает Goal.com, 24-летний англичанин уже дал согласие на переход летом и начал искать дом в Манчестере.

    Теперь клубам осталось договориться о трансфере.

    • Рыночная стоимость Грилиша – 35 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 23 матча в АПЛ, забив 7 голов и сделав 5 ассистов.

    The Independent: Мэддисон и Грилиш – цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

    Гвардиола – о Грилише: «Он слишком дорогой для «Манчестер Сити»

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7236

      ivanthebest 58 минут назад

      Это будет отлично! Французского тридвараса можно будет в первый же день ТО пинками сопроводить до Турина.

      0
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      Рейтинг: +4568

      серега кашин 1 час назад

      ну статистика лучше многих игроков мю

      0
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