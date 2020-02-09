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Goal: Грилиш дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

9 февраля 2020, 12:30
4

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Goal.com, 24-летний англичанин уже дал согласие на переход летом и начал искать дом в Манчестере.

Теперь клубам осталось договориться о трансфере.

  • Рыночная стоимость Грилиша – 35 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел 23 матча в АПЛ, забив 7 голов и сделав 5 ассистов.

The Independent: Мэддисон и Грилиш – цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

Гвардиола – о Грилише: «Он слишком дорогой для «Манчестер Сити»

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Астон Вилла Грилиш Джек
Комментарии (4)
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серега кашин
1581242955
ну статистика лучше многих игроков мю
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ivanthebest
1581245480
Это будет отлично! Французского тридвараса можно будет в первый же день ТО пинками сопроводить до Турина.
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Graceful 713
1581252325
Опять сотку выкинут в никуда. У парня с дисциплиной борода полная
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