Goal: Грилиш дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Goal.com, 24-летний англичанин уже дал согласие на переход летом и начал искать дом в Манчестере.

Теперь клубам осталось договориться о трансфере.

Рыночная стоимость Грилиша – 35 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 23 матча в АПЛ, забив 7 голов и сделав 5 ассистов.

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