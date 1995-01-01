Goal: Грилиш дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Это будет отлично! Французского тридвараса можно будет в первый же день ТО пинками сопроводить до Турина.
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Goal.com, 24-летний англичанин уже дал согласие на переход летом и начал искать дом в Манчестере.
Теперь клубам осталось договориться о трансфере.
- Рыночная стоимость Грилиша – 35 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 23 матча в АПЛ, забив 7 голов и сделав 5 ассистов.
The Independent: Мэддисон и Грилиш – цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно
Гвардиола – о Грилише: «Он слишком дорогой для «Манчестер Сити»