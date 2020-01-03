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  • The Independent: Мэддисон и Грилиш – цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

The Independent: Мэддисон и Грилиш – цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

3 января 2020, 01:55

«Манчестер Юнайтед» зимой планирует усилить среднюю линию. Команда хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша и хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона.

Суммарно эти футболисты стоят на рынке 95 миллионов евро (35 – Грилиш, 60 – Мэддисон). В них заинтересован главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

  • В текущем сезоне Мэддисон провел 23 встречи, забил девять голов, отдал три результативные передачи.
  • Грилиш в нынешнем сезоне забил восемь голов, отдал шесть результативных пасов.
  • «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Астон Вилла Лестер Грилиш Джек Мэддисон Джеймс
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