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    The Independent: Мэддисон и Грилиш – цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

    «Манчестер Юнайтед» зимой планирует усилить среднюю линию. Команда хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша и хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона.

    Суммарно эти футболисты стоят на рынке 95 миллионов евро (35 – Грилиш, 60 – Мэддисон). В них заинтересован главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

    • В текущем сезоне Мэддисон провел 23 встречи, забил девять голов, отдал три результативные передачи.
    • Грилиш в нынешнем сезоне забил восемь голов, отдал шесть результативных пасов.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

    Источник: The Independent

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