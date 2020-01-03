The Independent: Мэддисон и Грилиш – цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» зимой планирует усилить среднюю линию. Команда хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша и хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона.
Суммарно эти футболисты стоят на рынке 95 миллионов евро (35 – Грилиш, 60 – Мэддисон). В них заинтересован главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.
- В текущем сезоне Мэддисон провел 23 встречи, забил девять голов, отдал три результативные передачи.
- Грилиш в нынешнем сезоне забил восемь голов, отдал шесть результативных пасов.
- «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
Источник: The Independent