The Independent: Мэддисон и Грилиш – цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» зимой планирует усилить среднюю линию. Команда хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша и хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона.

Суммарно эти футболисты стоят на рынке 95 миллионов евро (35 – Грилиш, 60 – Мэддисон). В них заинтересован главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.