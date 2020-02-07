Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черышев: «Серьезный интерес из российских клубов был и есть. Не рассматривал эти варианты»

Черышев: «Серьезный интерес из российских клубов был и есть. Не рассматривал эти варианты»

7 февраля 2020, 17:45
2

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своем отношении к родной стране.

— Какие из зимних слухов о твоем отъезде из «Валенсии» были правдой?

— Вообще никакие.

— Писали про сумасшедшее предложение из Китая.

— Ничего про это не знаю.

— Евгению Савину ты говорил: «Думаю, еще не пришел момент для возвращения. Я чувствую в себе силы для прогресса в топ-лигах». Сейчас ты того же мнения?

— Того же.

— Тебя якобы хотел «Краснодар», а «Зенит» предлагал 25 миллионов.

— Какой-то интерес из российских клубов был и есть, серьезный. Клубы называть не буду. На данный момент эти варианты не рассматривал. В каком-то будущем — может быть. Начало сезона получилось скомканным из-за травм, хочется доказать, что могу играть в «Валенсии».

— Дальше будет лучше?

— Да, верю в это! Если бы не верил, я бы в футбол не играл.

— В «Вильярреале» ты играл успешнее — нет мысли о том, что уже не тянешь и стоит поехать в Россию?

— Так мыслить неправильно. Хочу не останавливаться на достигнутом, а прогрессировать, на это есть силы. Со стороны будут говорить: ты не можешь, надо заканчивать или ехать в Россию деньги зарабатывать. Но мне без разницы, что думают. Я должен сам найти в себе силы и доказывать, что могу. Я бы в футбол не играл, если бы слушал всех посторонних. Комментарии не читаю, самая важная критика — от тренера и отца, остальное не имеет значения, — сказал Черышев.

  • Черышев – воспитанник мадридского «Реала».
  • Россиянин проводит всю карьеру в Испании.
  • В этом сезоне Примеры Черышев сыграл восемь матчей, забил гол и отдал ассист.

Дмитрий Черышев: «Были разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате»

Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Черышев Денис
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boeung777
1581090283
И правильно делаешь.
Ответить
G.P.
1581094697
Красавчик. Всё кратко, чётко, по-мужски.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+