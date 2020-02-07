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    Черышев: «Серьезный интерес из российских клубов был и есть. Не рассматривал эти варианты»

    Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своем отношении к родной стране.

    — Какие из зимних слухов о твоем отъезде из «Валенсии» были правдой?

    — Вообще никакие.

    — Писали про сумасшедшее предложение из Китая.

    — Ничего про это не знаю.

    — Евгению Савину ты говорил: «Думаю, еще не пришел момент для возвращения. Я чувствую в себе силы для прогресса в топ-лигах». Сейчас ты того же мнения?

    — Того же.

    — Тебя якобы хотел «Краснодар», а «Зенит» предлагал 25 миллионов.

    — Какой-то интерес из российских клубов был и есть, серьезный. Клубы называть не буду. На данный момент эти варианты не рассматривал. В каком-то будущем — может быть. Начало сезона получилось скомканным из-за травм, хочется доказать, что могу играть в «Валенсии».

    — Дальше будет лучше?

    — Да, верю в это! Если бы не верил, я бы в футбол не играл.

    — В «Вильярреале» ты играл успешнее — нет мысли о том, что уже не тянешь и стоит поехать в Россию?

    — Так мыслить неправильно. Хочу не останавливаться на достигнутом, а прогрессировать, на это есть силы. Со стороны будут говорить: ты не можешь, надо заканчивать или ехать в Россию деньги зарабатывать. Но мне без разницы, что думают. Я должен сам найти в себе силы и доказывать, что могу. Я бы в футбол не играл, если бы слушал всех посторонних. Комментарии не читаю, самая важная критика — от тренера и отца, остальное не имеет значения, — сказал Черышев.

    • Черышев – воспитанник мадридского «Реала».
    • Россиянин проводит всю карьеру в Испании.
    • В этом сезоне Примеры Черышев сыграл восемь матчей, забил гол и отдал ассист.

    Дмитрий Черышев: «Были разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате»

    Источник: Sport24

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