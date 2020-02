Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признан игроком месяца в январе, сообщает твиттер АПЛ.

В четырех матчах января аргентинец забил шесть голов и отдал один ассист.

Six goals Two record-breaking landmarks @aguerosergiokun is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for January #PLAwards pic.twitter.com/Wjtw2WMHhA