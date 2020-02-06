Главные новости дня. В АПЛ вернули прежние даты летнего трансферного окна, Малком впервые вышел в старте «Зенита»

Кокорин: «От кого сейчас зависит мое будущее? Только от меня».

«Краснодар» хочет арендовать форварда «Бордо» Камано. Летом от него отказался «Ливерпуль».

Клубы АПЛ вернули прежние даты летнего трансферного окна.

Малком впервые сыграл в старте «Зенита».

Ташаев перенес операцию в Германии и пропустит четыре-восемь недель.

Товарищеские матчи. «Рубин» разгромил «Войводину», «Ахмат» победил «Лудогорец», «Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку».

Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак».

Нидерландский и бельгийский чемпионаты могут объединиться.

Флик – это новый Хайнкес. Он так же зрелищно раскрепощает «Баварию»