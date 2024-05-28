Кержаков – о развязке РПЛ: «Футбольные боги писали этот сценарий»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о заслуженности чемпионства своей команды в сезоне-2023/24.

Петербуржцы выиграли РПЛ в 6-й раз подряд.

Перед 30-м туром они отставали от лидирующего «Динамо» на 2 очка.

В итоге столичная команда уступила «Краснодару», а «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом.

– В последнем туре не все зависело от «Зенита». Справедливое в итоге чемпионство?

– Понятно, что это далеко не лучший наш сезон за последние пять лет с точки зрения игры. Много поражений, причем обидных, на последних минутах, много таких же потерянных очков. Но конкуренты этим в итоге не воспользовались. Как и мы до последнего не пользовались их осечками.

С другой стороны, как уже не раз говорил, всегда действуем, отталкиваясь от себя. Но раз стали чемпионами, значит заслуженно.

А вообще, такое ощущение, что футбольные боги там наверху писали этот сценарий. Иначе то, что произошло, никак не могу объяснить.