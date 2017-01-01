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    Товарищеские матчи. «Рубин» разгромил «Войводину», «Ахмат» победил «Лудогорец», «Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку»

    В четверг российские клубы сыграли товарищеские матчи на сборах.

    В стартовом составе «Зенита-2» вышел форвард Александр Кокорин, однако не смог поразить ворота сербского «Спартака».

    Товарищеский матч. Турция.

    «Рубин» (Казань) – «Войводина» Сербия – 3:0 (1:0).

    Голы: 1:0 – Данченко, 44; 2:0 – Йевтич, 59; 3:0 – Старфельт, 87.

    Товарищеский матч. Турция.

    «Ахмат» (Грозный) – «Лудогорец» (Болгария) – 1:0 (0:0).

    Гол: 1:0 – Понсе, 86.

    Товарищеский матч. Турция.

    «Зенит-2» (Петербург) – «Спартак» Суботица (Сербия) – 1:2 (0:2).

    Источник: Бомбардир.ру

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