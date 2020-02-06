Товарищеские матчи. «Рубин» разгромил «Войводину», «Ахмат» победил «Лудогорец», «Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку»

В четверг российские клубы сыграли товарищеские матчи на сборах.
В стартовом составе «Зенита-2» вышел форвард Александр Кокорин, однако не смог поразить ворота сербского «Спартака».
Товарищеский матч. Турция.
«Рубин» (Казань) – «Войводина» Сербия – 3:0 (1:0).
Голы: 1:0 – Данченко, 44; 2:0 – Йевтич, 59; 3:0 – Старфельт, 87.
Товарищеский матч. Турция.
«Ахмат» (Грозный) – «Лудогорец» (Болгария) – 1:0 (0:0).
Гол: 1:0 – Понсе, 86.
Товарищеский матч. Турция.
«Зенит-2» (Петербург) – «Спартак» Суботица (Сербия) – 1:2 (0:2).
Источник: Бомбардир.ру