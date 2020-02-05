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    Флик – это новый Хайнкес. Он так же зрелищно раскрепощает «Баварию»


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    Сегодня, 16:18
    В последний раз он работал главным тренером в 2005 году.

    В начале ноября Ковач ушел из «Баварии». Временной заменой назначили Ханси Флика – ассистента Ковача, который отвечал в клубе за развитие молодежи. Пока «Бавария» искала нового тренера, Флик работал выше ожиданий. К декабрю клуб решил, что оставит Флика до конца сезона – настолько хорошо он работал и настолько мало адекватных вариантов «Бавария» нашла ему на замену.

    С момента, как Флик стал главным, «Бавария сыграла 14 матчей. Результат: 12 побед и два поражения. Еще «Бавария» вышла из группы ЛЧ и прошла в 1/4 Кубка Германии.

    При новом тренере побиты рекорды: за 10 первых матчей «Бавария» забила 33 гола (раз рекорд), а потом были 58 голов за 20 туров (два рекорд). А еще при Флике «Бавария» забивает в среднем по 3,3 гола за матч – лучший показатель в топ-5 лигах за этот период.

    Флик сразу наладил атмосферу и возродил Мюллера

    Важнейшая работа Флика до «Баварии» – ассистентом Йоахима Лева в сборной. Так совпало, что успешный период Германии выдался на тот период, когда Флик пришел, и закончился, когда ушел. Германия взяла серебро на Евро-2008; бронзу на ЧМ-2010; бронзу на Евро-2012 и золото на ЧМ-2014. И провалилась на ЧМ-2018.

    Часто всплывала информация, что Флик был проводником между игроками и Левом. У него была налажена связь с футболистами, он дружил с ними и задавал приятную атмосферу. Как раз после ухода Флика поползли конфликты между игроками и Левом: Озил, Хуммельс, Боатенг и Мюллер поссорились с главным тренером.

    Возглавив «Баварию», Флик первым делом наладил обстановку в команде. При Коваче в раздевалке было депрессивно – тренер мало общался с игроками, держал дистанцию, а его видение футбола их не устраивало.

    Судя по немецким инсайдам, у него огромная поддержка в раздевалке, в том числе от еe лидеров, Нойера и Мюллера. Особенно взбодрился Мюллер – при Коваче он мало играл и много конфликтовал. При Флике – хорошее настроение и 5+8 в 10 матчах.

    Важно, что с Фликом «Бавария»» стала более атакующей и подвижной. Спокойная и прагматичная игра при Коваче бесила футболистов. При Флике у «Баварии» лучшие показатели по голам и качеству прессинга в топ-лигах.

    Сравнения с Хайнкесом

    Флика уже называют молодым Хайнкесом. И они действительно похожи. Оба ставят доминирующую и вертикальную игру. Оба задают правильный тон в команде, раскрепощают игроков и ни с кем не воюют.

    Председатель правления «Баварии» Румменигге рассказывал: «Юпп Хайнкес недавно связался со мной и сказал: «Он отличный подходит «Баварии». И он прав. Мы очень хорошо ладим».

    Сам Хайнкес тоже недавно высказался: «Он прекрасно знаком с клубом и носит ДНК «Баварии». Его философия восхищает. Флик – настоящая жемчужина. Такой талант должен быть признан всем миром, а «Бавария» обязана его развить. В течение кратчайшего времени Флик полностью преобразил команду, которая снова стала играть открыто и привлекательно».

    Сам Флик говорит, что веселится и просто наслаждается работой и понимает, что все остальное – не в его руках. Но, кажется, его будущее в «Баварии» напрямую зависит от результатов. Есть хорошая вероятность, что при победе в Бундеслиге и успехах в ЛЧ Флик останется.

    ***

    Сейчас важно не перехвалить Флика. Он наладил обстановку, улучшил игру, но пока ничего не добился, кроме побед в чемпионате Германии. Он и сам понимает, что «Бавария» сейчас не идеальна, о чем часто говорит после матчей.

    Но для тренера, который пришел просто подменить уволенного, Флик справляется суперхорошо. Главные проверки теперь – «Лейпциг» в следующем туре Бундеслиги и «Челси» в 1/8 Лиги чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago sportfotodienst/www.imago-images.de/dpa/Global Look Press
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