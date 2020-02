Флик – это новый Хайнкес. Он так же зрелищно раскрепощает «Баварию»

В начале ноября Ковач ушел из «Баварии». Временной заменой назначили Ханси Флика – ассистента Ковача, который отвечал в клубе за развитие молодежи. Пока «Бавария» искала нового тренера, Флик работал выше ожиданий. К декабрю клуб решил, что оставит Флика до конца сезона – настолько хорошо он работал и настолько мало адекватных вариантов «Бавария» нашла ему на замену.

С момента, как Флик стал главным, «Бавария сыграла 14 матчей. Результат: 12 побед и два поражения. Еще «Бавария» вышла из группы ЛЧ и прошла в 1/4 Кубка Германии.

При новом тренере побиты рекорды: за 10 первых матчей «Бавария» забила 33 гола (раз рекорд), а потом были 58 голов за 20 туров (два рекорд). А еще при Флике «Бавария» забивает в среднем по 3,3 гола за матч – лучший показатель в топ-5 лигах за этот период.

