Клубы АПЛ вернули прежние даты летнего трансферного окна

Хорошая идея убилась об современную систему. Одной лиге эту систему не сломать, даже если эта лига АПЛ. Сегодня получены доказательства.
На собрании акционеров клубы АПЛ проголосовали за изменение даты закрытия летнего трансферного окна в сезоне-2020/21.
Дата закрытия в 2020 году – 1 сентября в 17:00 BST (19:00 мск), сообщается на сайте АПЛ.
- В течение двух лет трансферное окно в Англии закрывалось за день до начала 1-го тура АПЛ – в начале августа.
- В остальных европейских чемпионатах трансферное окно открыто до 2 сентября включительно.
Клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна