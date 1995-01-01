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    Клубы АПЛ вернули прежние даты летнего трансферного окна

    На собрании акционеров клубы АПЛ проголосовали за изменение даты закрытия летнего трансферного окна в сезоне-2020/21.

    Дата закрытия в 2020 году – 1 сентября в 17:00 BST (19:00 мск), сообщается на сайте АПЛ.

    • В течение двух лет трансферное окно в Англии закрывалось за день до начала 1-го тура АПЛ – в начале августа.
    • В остальных европейских чемпионатах трансферное окно открыто до 2 сентября включительно.

    Клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна

    Источник: сайт АПЛ

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2636

      TOMSON 37 минут назад

      Хорошая идея убилась об современную систему. Одной лиге эту систему не сломать, даже если эта лига АПЛ. Сегодня получены доказательства.

      1
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      Рейтинг: +9290

      DeStar > TOMSON 34 минуты назад

      именно так

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