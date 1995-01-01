Клубы АПЛ вернули прежние даты летнего трансферного окна

На собрании акционеров клубы АПЛ проголосовали за изменение даты закрытия летнего трансферного окна в сезоне-2020/21.

Дата закрытия в 2020 году – 1 сентября в 17:00 BST (19:00 мск), сообщается на сайте АПЛ.

В течение двух лет трансферное окно в Англии закрывалось за день до начала 1-го тура АПЛ – в начале августа.

В остальных европейских чемпионатах трансферное окно открыто до 2 сентября включительно.

Клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна