Малком впервые выйдет в старте «Зенита»

Скатает тайм и в отпуск на полгода
Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Сабуртало».
С первых минут на поле появится вингер Малком, который еще не выходил в основе питерской команды.
Состав «Зенита»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Дуглас Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.
- В этом сезоне РПЛ бразилец провел два матча. Малком вышел на 19 минут против «Краснодара» (1:1) и на 45 минут – против «Динамо» (2:0).
- С 10 августа он не играл.
- Футболист перенес операцию на травмированном бедре.
- «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
Стартовый состав на матч #ЗенитСабуртало! pic.twitter.com/mxjWyYxqG0— ФК «Зенит»(@zenit_spb) 6 февраля 2020 г.