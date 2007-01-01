Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Малком впервые выйдет в старте «Зенита»

    Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Сабуртало».

    С первых минут на поле появится вингер Малком, который еще не выходил в основе питерской команды.

    Состав «Зенита»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Дуглас Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.

    • В этом сезоне РПЛ бразилец провел два матча. Малком вышел на 19 минут против «Краснодара» (1:1) и на 45 минут – против «Динамо» (2:0).
    • С 10 августа он не играл.
    • Футболист перенес операцию на травмированном бедре.
    • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.

    Источник: твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:02
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13944

      bset 17 минут назад

      Скатает тайм и в отпуск на полгода

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru