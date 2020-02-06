Малком впервые выйдет в старте «Зенита»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Сабуртало».

С первых минут на поле появится вингер Малком, который еще не выходил в основе питерской команды.

Состав «Зенита»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Дуглас Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.

В этом сезоне РПЛ бразилец провел два матча. Малком вышел на 19 минут против «Краснодара» (1:1) и на 45 минут – против «Динамо» (2:0).

С 10 августа он не играл.

Футболист перенес операцию на травмированном бедре.

«Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.