Малком впервые выйдет в старте «Зенита»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Сабуртало».

С первых минут на поле появится вингер Малком, который еще не выходил в основе питерской команды.

Состав «Зенита»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Дуглас Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.