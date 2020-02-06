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Малком впервые выйдет в старте «Зенита»

6 февраля 2020, 18:02
6

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Сабуртало».

С первых минут на поле появится вингер Малком, который еще не выходил в основе питерской команды.

Состав «Зенита»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Дуглас Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.

  • В этом сезоне РПЛ бразилец провел два матча. Малком вышел на 19 минут против «Краснодара» (1:1) и на 45 минут – против «Динамо» (2:0).
  • С 10 августа он не играл.
  • Футболист перенес операцию на травмированном бедре.
  • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Товарищеские матчи Зенит Иберия 1999 Малком
Комментарии (6)
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bset
1581002312
Скатает тайм и в отпуск на полгода
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Волька
1581005180
Вперед бомжи!
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Давид59
1581018856
Смотрю на его игру и после каждого падения сердце ёкает. Хрустальный ты наш
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portero
1581045211
Не сломался, уже хорошо.
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