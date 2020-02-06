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  • Канделаки – мужу: «Мы с тобой обязательно доживем до момента победы «Зенита» в Лиге чемпионов»

Канделаки – мужу: «Мы с тобой обязательно доживем до момента победы «Зенита» в Лиге чемпионов»

6 февраля 2020, 17:57
39

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в поздравлении мужа с днем рождения написала, что «Зенит» однажды выиграет Лигу чемпионов.

«Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза. Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: «Зенит» должен стать чемпионом!

Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом — каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба. Всякий матч для нашей семьи — это или невыносимая боль, или невероятное счастье. Каждая победа дарит нам твое хорошее настроение, а горечь поражения мы переживаем вместе.

Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса «Зенит — чемпион!» по окончании финала Лиги чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживем до этого момента. Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца», – написала Канделаки в своем телеграме.

  • В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» не вышел из группы, заняв в ней последнее место.
  • Питерский клуб не проходил дальше 1/8 финала ЛЧ.

Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Канделаки Тина
Комментарии (39)
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серега кашин
1581002456
всегда было ясно что баба то она с причудами
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mihail200606
1581003096
Бедный муж.. Бреда всякого накалякала.. Но вообще не удивлюсь, что если вдруг(что прям сильно навряд ли) зенит дойдёт до финала ЛЧ, Шканделаки со свойственной манерой для матч тв, может сделать так программу, что поставит перед финалом х.. ню какую нибудь, которая затянется с каким нибудь дополнительным временем и все увидят финал ЛЧ со второго тайма))
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Серж 69
1581003178
Доживём...Да нет уж,столько не живут,даже не то,что обычные люди,а и патриархи библейские(а жили они, якобы, лет так по 800-900).Так что не в этой жизни,и возможно,не в жизни этой нашей вселенной.....
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Октавиус
1581003948
Тина собралась жить вечно?
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Garrincha58
1581004289
может правнуки Тины и увидят такое
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spam2009
1581005426
Пипец, если только в криосне
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Decorhome
1581006485
Тина баба яга)
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Нас Много
1581006952
Эликсир бессмертия раздобыли?
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Бухбух
1581007001
Зениту, неплохо бы, научиться стабильно из группы ЛЧ в плей-офф выходить. Это будет уже большим успехом.
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evgen1512
1581007387
столько не живут
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