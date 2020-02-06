Канделаки – мужу: «Мы с тобой обязательно доживем до момента победы «Зенита» в Лиге чемпионов»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в поздравлении мужа с днем рождения написала, что «Зенит» однажды выиграет Лигу чемпионов.

«Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза. Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: «Зенит» должен стать чемпионом!

Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом — каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба. Всякий матч для нашей семьи — это или невыносимая боль, или невероятное счастье. Каждая победа дарит нам твое хорошее настроение, а горечь поражения мы переживаем вместе.

Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса «Зенит — чемпион!» по окончании финала Лиги чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживем до этого момента. Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца», – написала Канделаки в своем телеграме.