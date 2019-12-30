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    Канделаки – мужу: «Мы с тобой обязательно доживем до момента победы «Зенита» в Лиге чемпионов»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в поздравлении мужа с днем рождения написала, что «Зенит» однажды выиграет Лигу чемпионов.

    «Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза. Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: «Зенит» должен стать чемпионом!

    Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом — каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба. Всякий матч для нашей семьи — это или невыносимая боль, или невероятное счастье. Каждая победа дарит нам твое хорошее настроение, а горечь поражения мы переживаем вместе.

    Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса «Зенит — чемпион!» по окончании финала Лиги чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживем до этого момента. Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца», – написала Канделаки в своем телеграме.

    • В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» не вышел из группы, заняв в ней последнее место.
    • Питерский клуб не проходил дальше 1/8 финала ЛЧ.

    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1106

      Серж 69 2 минуты назад

      Доживём...Да нет уж,столько не живут,даже не то,что обычные люди,а и патриархи библейские(а жили они, якобы, лет так по 800-900).Так что не в этой жизни,и возможно,не в жизни этой нашей вселенной.....

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      Рейтинг: +6732

      mihail200606 3 минуты назад

      Бедный муж.. Бреда всякого накалякала.. Но вообще не удивлюсь, что если вдруг(что прям сильно навряд ли) зенит дойдёт до финала ЛЧ, Шканделаки со свойственной манерой для матч тв, может сделать так программу, что поставит перед финалом х.. ню какую нибудь, которая затянется с каким нибудь дополнительным временем и все увидят финал ЛЧ со второго тайма))

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      Рейтинг: +2257

      BlackMurder 13 минут назад

      Аххха, выжила из ума тётя, не среди дитей 2010 года может, а вот на евроуровне, они максимум всю жизнь будут выходить из группы только

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      Рейтинг: +4511

      серега кашин 14 минут назад

      всегда было ясно что баба то она с причудами

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      Рейтинг: +13944

      bset 15 минут назад

      Какая Лига Чемпионов? Там сверху никто не позвонит, чтобы соперники проигрывать стали, судей там не купишь. Эх, мечты.

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      Рейтинг: +22

      Ravil 16 минут назад

      Сперва Спартак выиграет ЛЕ

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      Рейтинг: +2105

      alarm 35 минут назад

      Но ещё раньше случится вылет хряков в пердив! Примерно в конце этого сезона)

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