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    «Ливерпулю» до титула осталось шесть побед, команда может стать чемпионом в марте

    После поражения в 25-м туре АПЛ «Манчестер Сити» «Ливерпулю» до победы в чемпионате Англии осталось выиграть шесть матчей. Титул ливерпульцы могут взять уже 21 марта в 31-м туре против «Кристал Пэлас».

    Если это произойдет, то «Ливерпуль» возьмет самое раннее чемпионство в истории АПЛ. Рекорд сейчас у «Манчестер Юнайтед» (14 апреля 2001 года).

    • Отрыв «Ливерпуля» – 22 очка.
    • Последние два чемпионата выиграл «Манчестер Сити» (в прошлом сезоне – в заключительном туре).
    • «Ливерпуль» ни разу в истории АПЛ не брал титул.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2020 23:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1470

      solodealer 10 минут назад

      Ожидание счастья круче самого счастья...ТЯНИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО ТУРА!)))))

      0
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      Рейтинг: +2019

      Борат 30 минут назад

      Спасибо ливеру за самый мощный свино*б!!! 7-0 вписаны в историю!!!!
      Гыгы

      0
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