«Ливерпулю» до титула осталось шесть побед, команда может стать чемпионом в марте

После поражения в 25-м туре АПЛ «Манчестер Сити» «Ливерпулю» до победы в чемпионате Англии осталось выиграть шесть матчей. Титул ливерпульцы могут взять уже 21 марта в 31-м туре против «Кристал Пэлас».
Если это произойдет, то «Ливерпуль» возьмет самое раннее чемпионство в истории АПЛ. Рекорд сейчас у «Манчестер Юнайтед» (14 апреля 2001 года).
- Отрыв «Ливерпуля» – 22 очка.
- Последние два чемпионата выиграл «Манчестер Сити» (в прошлом сезоне – в заключительном туре).
- «Ливерпуль» ни разу в истории АПЛ не брал титул.
Источник: Бомбардир.ру