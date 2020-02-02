«Ливерпулю» до титула осталось шесть побед, команда может стать чемпионом в марте

После поражения в 25-м туре АПЛ «Манчестер Сити» «Ливерпулю» до победы в чемпионате Англии осталось выиграть шесть матчей. Титул ливерпульцы могут взять уже 21 марта в 31-м туре против «Кристал Пэлас».

Если это произойдет, то «Ливерпуль» возьмет самое раннее чемпионство в истории АПЛ. Рекорд сейчас у «Манчестер Юнайтед» (14 апреля 2001 года).