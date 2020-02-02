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  • «Ливерпулю» до титула осталось шесть побед, команда может стать чемпионом в марте

«Ливерпулю» до титула осталось шесть побед, команда может стать чемпионом в марте

2 февраля 2020, 23:36
8

После поражения в 25-м туре АПЛ «Манчестер Сити» «Ливерпулю» до победы в чемпионате Англии осталось выиграть шесть матчей. Титул ливерпульцы могут взять уже 21 марта в 31-м туре против «Кристал Пэлас».

Если это произойдет, то «Ливерпуль» возьмет самое раннее чемпионство в истории АПЛ. Рекорд сейчас у «Манчестер Юнайтед» (14 апреля 2001 года).

  • Отрыв «Ливерпуля» – 22 очка.
  • Последние два чемпионата выиграл «Манчестер Сити» (в прошлом сезоне – в заключительном туре).
  • «Ливерпуль» ни разу в истории АПЛ не брал титул.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (8)
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ЛивеерпулЬ
1580681220
вообще 18 очков и эт не обязательно победа
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афоня72
1580701563
Немного осталось..
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Ганнибал Лектор
1580703031
Исторический сезон у Ливерпуля. Клопп создал потрясающий коллектив
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neveldomha
1580707075
Если МСи сольет еще пару игр, то можно стать чемпионом уже в начале марта.
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mihail200606
1580707141
Да уж, Ливер если выиграет наконец то апл, то так как никто...)) и ЛЧ вполне можно взять в этом году..
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Добрый Бобер
1580711787
Вот кто сейчас в АПЛ "красные дьяволы".
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Muboraksho
1580796475
В АПЛ рекорд из рекордов будет если до конца чемпионата Ливерпуль не проиграет ни одну игру....
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