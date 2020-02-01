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Бундеслига. «Лейпциг» в большинстве добыл ничью в матче с «Боруссией» М и остался в таблице вторым

1 февраля 2020, 22:35
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«Лейпциг» не воспользовался шансом вернуться на первое место в турнирной таблице Бундеслиги: команда в очередном туре не справилась с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Хозяева завершали встречу в большинстве.

«Лейпциг» остался на втором месте (в очке от лидера). «Боруссия» идет четвертой – также в зоне Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

Лейпциг – Боруссия М – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Плеа, 24; 0:2 – Хофманн, 35; 1:2 – Шик, 50; 2:2 – Нкунку, 89.

Удаления: нет – Плеа, 61 (вторая ж.к.).

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Боруссия М
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zatonn
1580586227
Вот теперь в турнирной таблице порядок!
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