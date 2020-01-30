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  • Журналист Короткин: «Соболев даже прошел медицинские тесты для перехода в ЦСКА. Затем не договорились по личным условиям»

Журналист Короткин: «Соболев даже прошел медицинские тесты для перехода в ЦСКА. Затем не договорились по личным условиям»

30 января 2020, 21:49
20

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, почему форвард Александр Соболев не перешел зимой в ЦСКА. Сейчас футболист арендован «Спартаком».

«Соболев и ЦСКА были очень близки к сделке. Вместо первого сбора «Крыльев Советов» игрок отправился в Москву, даже были пройдены медицинские тесты. Но затем не договорились по личным условиям со стороной Соболева. Насколько понимаю, «Спартак» в этом отношении сделал более щедрое предложение, чем армейцы», – информирует Короткин.

  • Летом «Спартак» может выкупить Соболева за 4,5 миллиона евро.
  • Игрок может дебютировать 1 февраля в матче с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Соболев Александр
Комментарии (20)
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portero
1580410711
Лукойл более щедрая компания, не зря добывают 2% углеводородов в мире.
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моэм
1580413737
Вместо футбола выбрал " блудняк" , но с деньгами … прощай сборная и футбольная карьера.
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vka1970
1580415192
Там вопрос насколько знаю не в личном контракте был, а как раз клубы не смогли друг с другом договориться.Вот тут красно белые и обошли коняшек на повороте.Ну что ж, посмотрим на нового Соболева этой весной.)))
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BRO_football
1580415462
Чёртовы агенты! ЦСКА можно понять. В нынешней ситуации армейцы не могут позволить себе разбрасываться деньгами.
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Ubuntu
1580417822
Парню в 22 не нужен футбол в ЦСКА, ему нужны деньги в спартаке
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RotBerg
1580432046
Пошёл за баблом)) так любят мясные говорить, когда выбирают не их)
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zritelx
1580445898
Пока еще не озвучили какую сумму получит агент игрока если будет подписан контракт , пока речь шла об оплате за аренду, выплаты клубу при подписании окончательного перехода и суммы самому игроку. Ранее агент просил у ЦСКА и Динамо 4 млн. не рублей конечно, те не согласились. Не думаю, что он такой болельщик Спартака, что отказался от таких комиссионных.
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ALEX ML
1580457986
Либо бабло, либо играть
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Добрый Бобер
1580462133
Отгрузи "коняшкам" трёшку! Хэй! Хэй!
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zigbert
1580582829
Это его личное дело. Подробности появятся как всегда после.
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