Журналист Короткин: «Соболев даже прошел медицинские тесты для перехода в ЦСКА. Затем не договорились по личным условиям»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, почему форвард Александр Соболев не перешел зимой в ЦСКА. Сейчас футболист арендован «Спартаком».
«Соболев и ЦСКА были очень близки к сделке. Вместо первого сбора «Крыльев Советов» игрок отправился в Москву, даже были пройдены медицинские тесты. Но затем не договорились по личным условиям со стороной Соболева. Насколько понимаю, «Спартак» в этом отношении сделал более щедрое предложение, чем армейцы», – информирует Короткин.
- Летом «Спартак» может выкупить Соболева за 4,5 миллиона евро.
- Игрок может дебютировать 1 февраля в матче с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.