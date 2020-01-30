Журналист Короткин: «Соболев даже прошел медицинские тесты для перехода в ЦСКА. Затем не договорились по личным условиям»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, почему форвард Александр Соболев не перешел зимой в ЦСКА. Сейчас футболист арендован «Спартаком».

«Соболев и ЦСКА были очень близки к сделке. Вместо первого сбора «Крыльев Советов» игрок отправился в Москву, даже были пройдены медицинские тесты. Но затем не договорились по личным условиям со стороной Соболева. Насколько понимаю, «Спартак» в этом отношении сделал более щедрое предложение, чем армейцы», – информирует Короткин.