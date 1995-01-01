Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Журналист Короткин: «Соболев даже прошел медицинские тесты для перехода в ЦСКА. Затем не договорились по личным условиям»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, почему форвард Александр Соболев не перешел зимой в ЦСКА. Сейчас футболист арендован «Спартаком».

    «Соболев и ЦСКА были очень близки к сделке. Вместо первого сбора «Крыльев Советов» игрок отправился в Москву, даже были пройдены медицинские тесты. Но затем не договорились по личным условиям со стороной Соболева. Насколько понимаю, «Спартак» в этом отношении сделал более щедрое предложение, чем армейцы», – информирует Короткин.

    • Летом «Спартак» может выкупить Соболева за 4,5 миллиона евро.
    • Игрок может дебютировать 1 февраля в матче с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:49
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +178

      моэм 3 минуты назад

      Вместо футбола выбрал " блудняк" , но с деньгами … прощай сборная и футбольная карьера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36994

      portero 54 минуты назад

      Лукойл более щедрая компания, не зря добывают 2% углеводородов в мире.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75303
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru