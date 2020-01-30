Соболев – об уходе из «Крыльев Советов»: «Самара стала для меня второй родиной, новым трамплином в карьере»

Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста – вызова в сборную.

Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать,чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс.

Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях», – сказал футболист.