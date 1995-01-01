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    Соболев – об уходе из «Крыльев Советов»: «Самара стала для меня второй родиной, новым трамплином в карьере»

    Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов».

    «В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста – вызова в сборную.

    Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать,чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс.

    Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях», – сказал футболист.

    • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».
    • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
    • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.
    • Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Енисее».

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 06:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +681

      Дима Цэ 9 минут назад

      Не перегори, Саня

      0
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      Рейтинг: +374

      Artemka444 25 минут назад

      Зря очень зря
      Лучше бы сезон доиграл бы а потом перешел бы
      А так время впустую

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11274

      vladimir-7 53 минуты назад

      Не много не ясно, аренда на какой срок и когда должен состояться выкуп Соболева?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      pro-vad 54 минуты назад

      В Рубине столько Дядюн получал в крайний год игры за рубин (вышел на поле один раз на замену).

      1
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      Рейтинг: +1215

      mahan 1 час назад

      Надеемся конечно на лучшее, но очень сомнительный трансфер, тем более за такие деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13793

      bset 1 час назад

      Ждем интерью клубному ТВ, что "В Зенит никогда не пойду", а потом, если что-то путное покажет, возьмут в пару к Дзюбе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13793

      bset 1 час назад

      А как же обещание болельщикам из Крыльев только в Европу?) Очередное трепло с очередным "никогда". А Спартаку не позавидуешь, ведь никто его не стал подписывать из-за невероятных комиссий для его агентов. Но видимо Спартак этим не напугаешь, есть деньги на всяких игроков сомнительного уровня.

      0
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      Рейтинг: +441

      Nekit92 1 час назад

      Трамплином назад.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13793

      bset > Nekit92 1 час назад

      Не, ну почему сразу назад. Из 15-й команды перешел в 10-ю. Нормальный рост.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11274

      vladimir-7 > Nekit92 49 минут назад

      А вдруг, с трамплина и в пропасть.

      0
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      Рейтинг: +31

      Zigagurt 1 час назад

      Нашёл таки кому продаться

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      117 лямов непонятно кому, лукойл бедный всю честную прибыль списывает в надежде не вылететь ...

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