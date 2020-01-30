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  • Соболев – об уходе из «Крыльев Советов»: «Самара стала для меня второй родиной, новым трамплином в карьере»

Соболев – об уходе из «Крыльев Советов»: «Самара стала для меня второй родиной, новым трамплином в карьере»

30 января 2020, 06:58
24

Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста – вызова в сборную.

Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать,чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс.

Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях», – сказал футболист.

  • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак».
  • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
  • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.
  • Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Енисее».

Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Соболев Александр
Комментарии (24)
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AHTUNGBOL
1580360007
117 лямов непонятно кому, лукойл бедный всю честную прибыль списывает в надежде не вылететь ...
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Zigagurt
1580361215
Нашёл таки кому продаться
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Nekit92
1580361758
Трамплином назад.
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bset
1580361800
А как же обещание болельщикам из Крыльев только в Европу?) Очередное трепло с очередным "никогда". А Спартаку не позавидуешь, ведь никто его не стал подписывать из-за невероятных комиссий для его агентов. Но видимо Спартак этим не напугаешь, есть деньги на всяких игроков сомнительного уровня.
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bset
1580361923
Ждем интерью клубному ТВ, что "В Зенит никогда не пойду", а потом, если что-то путное покажет, возьмут в пару к Дзюбе.
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Дима Цэ
1580366948
Не перегори, Саня
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oyabun
1580368140
Хочется надеяться что будет второй ПАВ
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Axe111
1580368412
ТРАМПЛИН В КАРЬЕРЕ! В СПАРТАК! В ЧР МУСОРКЕ! НУ НУ ЛОЛ
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bset
1580373752
Соболев мечтал уйти в АПЛ. Его, наверное, жестко обманули, показав видео, где Спартак с Ливерпулем 0:7 играет, вот он и повелся. Соболь, беги, Спартак - это не АПЛ! Это даже не топ-8 в РПЛ!
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Диктор
1580382453
Не слушай этот бред просто спокойно работай и давай результат
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