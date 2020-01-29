Лингард, Гринвуд и Марсьяль – в атаке «МЮ» на матч с «Сити»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч полуфинала Кубка Английской лиги.
Манчестер Сити: Браво, Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Лингард, Гринвуд, Марсьяль.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:45 мск.
- Первая игра команд завершилась со счетом 3:1 в пользу «Сити».
Источник: «Бомбардир»