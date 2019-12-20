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    Лингард, Гринвуд и Марсьяль – в атаке «МЮ» на матч с «Сити»

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч полуфинала Кубка Английской лиги.

    Манчестер Сити: Браво, Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

    Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Лингард, Гринвуд, Марсьяль.

    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:45 мск.
    • Первая игра команд завершилась со счетом 3:1 в пользу «Сити».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8021

      Skull_Boy 1 час назад

      Проигрывать так разгромно

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