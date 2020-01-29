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Лингард, Гринвуд и Марсьяль – в атаке «МЮ» на матч с «Сити»

29 января 2020, 21:52
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч полуфинала Кубка Английской лиги.

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Лингард, Гринвуд, Марсьяль.

  • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:45 мск.
  • Первая игра команд завершилась со счетом 3:1 в пользу «Сити».

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1580324234
Проигрывать так разгромно
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