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  • Дзюба: «Брайант – мой любимый баскетболист. Просто не верится»

Дзюба: «Брайант – мой любимый баскетболист. Просто не верится»

26 января 2020, 23:50
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта.

  • Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.
  • Вместе с ним погибли еще три пассажира и пилот.

«Коби Брайант... Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти», – написал Дзюба в инстаграме.

  • Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
  • Он является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

Сборная России – о смерти Брайнта: «Скорбим со всем миром»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (1)
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Томик
1580133320
Жаль. А ведь скорее всего банальное "нарушение правил эксплуатации воздушного судна". Думают, что их то не коснётся. То губернаторы бьются, то баскетболисты, то руководство Польши в полном составе.
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