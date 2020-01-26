Дзюба: «Брайант – мой любимый баскетболист. Просто не верится»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта.

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.

Вместе с ним погибли еще три пассажира и пилот.

«Коби Брайант... Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти», – написал Дзюба в инстаграме.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.

Он является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

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