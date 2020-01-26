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    Дзюба: «Брайант – мой любимый баскетболист. Просто не верится»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта.

    • Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.
    • Вместе с ним погибли еще три пассажира и пилот.

    «Коби Брайант... Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти», – написал Дзюба в инстаграме.

    • Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
    • Он является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

    Сборная России – о смерти Брайнта: «Скорбим со всем миром»

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba) 26 Янв 2020 в 12:29 PST

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    26.01.2020 23:50
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