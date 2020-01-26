Дзюба: «Брайант – мой любимый баскетболист. Просто не верится»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта.
- Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.
- Вместе с ним погибли еще три пассажира и пилот.
«Коби Брайант... Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти», – написал Дзюба в инстаграме.
- Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
- Он является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.
Сборная России – о смерти Брайнта: «Скорбим со всем миром»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Артема Дзюбы