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    Чалов – лучший игрок ЦСКА на первом сборе

    Тренерский штаб ЦСКА определил лучшего футболиста по итогам первого зимнего сбора в испанском Кампоаморе. Им стал нападающий Федор Чалов.

    «В ходе тренировок в Кампоаморе футболисты получали баллы за удачные командные действия, а по окончании сборов тренерский штаб ПФК ЦСКА назвал лучших. Среди полевых игроков в общем зачете победил Фeдор Чалов, второе место занял Игорь Дивеев, третье — Кристиян Бистрович. У вратарей лучшим стал Игорь Акинфеев», – написала пресс-служба ЦСКА.

    • Следующий сбор в Кампоаморе начнется у команды 29 января.
    • От покупки Чалова отказались клубы АПЛ.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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