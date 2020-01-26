Чалов – лучший игрок ЦСКА на первом сборе

Тренерский штаб ЦСКА определил лучшего футболиста по итогам первого зимнего сбора в испанском Кампоаморе. Им стал нападающий Федор Чалов.
«В ходе тренировок в Кампоаморе футболисты получали баллы за удачные командные действия, а по окончании сборов тренерский штаб ПФК ЦСКА назвал лучших. Среди полевых игроков в общем зачете победил Фeдор Чалов, второе место занял Игорь Дивеев, третье — Кристиян Бистрович. У вратарей лучшим стал Игорь Акинфеев», – написала пресс-служба ЦСКА.
- Следующий сбор в Кампоаморе начнется у команды 29 января.
- От покупки Чалова отказались клубы АПЛ.
- ЦСКА в РПЛ идет четвертым.
Источник: официальный сайт ЦСКА