Daily Star: «Челси» и «Вест Хэм» отказались платить 30 миллионов за Чалова

Форвард ЦСКА Федор Чалов с высокой долей вероятности не перейдет в АПЛ зимой. На игрока претендовали лондонские «Челси» и «Вест Хэм», но они отказались платить за футболиста 30 миллионов евро, информирует Daily Star.
На меньшую сумму ЦСКА не соглашается, а также отказал отпускать нападающего в другой клуб на правах аренды.
- Чалов выступает за первую команду ЦСКА с 2016 года, являясь воспитанником клуба.
- Контракт форварда рассчитан до 2022 года.
- ЦСКА в РПЛ идет четвертым.
Источник: Daily Star