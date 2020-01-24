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  • Daily Star: «Челси» и «Вест Хэм» отказались платить 30 миллионов за Чалова

Daily Star: «Челси» и «Вест Хэм» отказались платить 30 миллионов за Чалова

24 января 2020, 19:22
13

Форвард ЦСКА Федор Чалов с высокой долей вероятности не перейдет в АПЛ зимой. На игрока претендовали лондонские «Челси» и «Вест Хэм», но они отказались платить за футболиста 30 миллионов евро, информирует Daily Star.

На меньшую сумму ЦСКА не соглашается, а также отказал отпускать нападающего в другой клуб на правах аренды.

  • Чалов выступает за первую команду ЦСКА с 2016 года, являясь воспитанником клуба.
  • Контракт форварда рассчитан до 2022 года.
  • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Вест Хэм Челси Чалов Федор
Комментарии (13)
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Граф2019
1579883324
сикока... сикока???!!!
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Aleksey!
1579883818
Сами выдумали, сами опровергли
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dinar7777dinar
1579885040
Ахаххахахх. Да и 10 будет слишком много .
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Бухбух
1579885466
Уровень Чалова на сегодня - это Чемпионшип. Матчи ЛЕ это доказали.
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ZENIT84,
1579886132
30 000 000 за чалова))) вы серьезно? 5 000 000 максимум
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DeStar
1579890242
Чалов в этом сезоне совсем никакой.. какие 30 лямов.. лямов 15 это уже не плохо
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Brabus71
1579891101
Десять красная цена...
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erma
1579895438
Я вспомнил Стругацких: "Мне хотелось быть очень осторожным, и поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом со всем покончить, запросил с нее пятьдесят рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением".
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Frankfurt Am Main
1579910627
Жадный Гинер на деньги
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stepan.kostin
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