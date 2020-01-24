Daily Star: «Челси» и «Вест Хэм» отказались платить 30 миллионов за Чалова

Форвард ЦСКА Федор Чалов с высокой долей вероятности не перейдет в АПЛ зимой. На игрока претендовали лондонские «Челси» и «Вест Хэм», но они отказались платить за футболиста 30 миллионов евро, информирует Daily Star.

На меньшую сумму ЦСКА не соглашается, а также отказал отпускать нападающего в другой клуб на правах аренды.