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    Daily Star: «Челси» и «Вест Хэм» отказались платить 30 миллионов за Чалова

    Форвард ЦСКА Федор Чалов с высокой долей вероятности не перейдет в АПЛ зимой. На игрока претендовали лондонские «Челси» и «Вест Хэм», но они отказались платить за футболиста 30 миллионов евро, информирует Daily Star.

    На меньшую сумму ЦСКА не соглашается, а также отказал отпускать нападающего в другой клуб на правах аренды.

    • Чалов выступает за первую команду ЦСКА с 2016 года, являясь воспитанником клуба.
    • Контракт форварда рассчитан до 2022 года.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1664

      Бухбух 2 минуты назад

      Уровень Чалова на сегодня - это Чемпионшип. Матчи ЛЕ это доказали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2939

      dinar7777dinar 9 минут назад

      Ахаххахахх. Да и 10 будет слишком много .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Aleksey! 29 минут назад

      Сами выдумали, сами опровергли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Граф2019 38 минут назад

      сикока... сикока???!!!

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