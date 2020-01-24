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  • Журналист Егоров: «Зенит» и Дзюба согласовали продление контракта. В деньгах игрок не потеряет»

Журналист Егоров: «Зенит» и Дзюба согласовали продление контракта. В деньгах игрок не потеряет»

24 января 2020, 20:52
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Нападающий Артем Дзюба вскоре продлит контракт с «Зенитом». Условия согласованы, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Сообщения о том, что Дзюба согласовал контракт с «Зенитом», соответствуют действительности. Клуб высоко оценил вклад игрока в завоевание титула, в деньгах футболист точно не потеряет. Официально, надеюсь, будет объявлено по возвращении команды со сборов», – сказал обозреватель.

  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • Игрок в сезоне РПЛ провел 19 матчей, забил 11 голов, сделал девять результативных пасов.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.

Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (3)
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paracetamol
1579898148
Кусим, пусть играет. Хотя Кокорин лучше, а его в аренду. Наверно Тёма его и сжевал...
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Ганнибал Лектор
1579934719
Таким образом, становится очевидно, что либо Кокошу сливают (очень не хотелось бы), либо готовят к продаже кого-то из пары Дриусси/Азмун, возможно, обоих.
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vladimir-7
1579943318
Ну вот, Кокорина убрали в Сочи, Дзюба вздохнул полной грудью, а Зенит теперь и подписал контракт с Дзюбой. Однако, возможно, Азмун может покинуть клуб и возврат Кокорина в Зенит не за горами.
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