Журналист Егоров: «Зенит» и Дзюба согласовали продление контракта. В деньгах игрок не потеряет»

Нападающий Артем Дзюба вскоре продлит контракт с «Зенитом». Условия согласованы, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Сообщения о том, что Дзюба согласовал контракт с «Зенитом», соответствуют действительности. Клуб высоко оценил вклад игрока в завоевание титула, в деньгах футболист точно не потеряет. Официально, надеюсь, будет объявлено по возвращении команды со сборов», – сказал обозреватель.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- Игрок в сезоне РПЛ провел 19 матчей, забил 11 голов, сделал девять результативных пасов.
- «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»