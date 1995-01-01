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    Журналист Егоров: «Зенит» и Дзюба согласовали продление контракта. В деньгах игрок не потеряет»

    Нападающий Артем Дзюба вскоре продлит контракт с «Зенитом». Условия согласованы, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Сообщения о том, что Дзюба согласовал контракт с «Зенитом», соответствуют действительности. Клуб высоко оценил вклад игрока в завоевание титула, в деньгах футболист точно не потеряет. Официально, надеюсь, будет объявлено по возвращении команды со сборов», – сказал обозреватель.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • Игрок в сезоне РПЛ провел 19 матчей, забил 11 голов, сделал девять результативных пасов.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.

    Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»

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