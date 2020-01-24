Журналист Егоров: «Зенит» и Дзюба согласовали продление контракта. В деньгах игрок не потеряет»

Нападающий Артем Дзюба вскоре продлит контракт с «Зенитом». Условия согласованы, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Сообщения о том, что Дзюба согласовал контракт с «Зенитом», соответствуют действительности. Клуб высоко оценил вклад игрока в завоевание титула, в деньгах футболист точно не потеряет. Официально, надеюсь, будет объявлено по возвращении команды со сборов», – сказал обозреватель.