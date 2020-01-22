Тренер «Агробизнеса»: «Я заметил, что Сикорский выложил фото с российской символикой, позвонил президенту. Игорь не имел права так поступать»

Главный тренер украинского «Агробизнеса» Александр Чижевский прокомментировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским после визита в Россию.

«Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба. Вместе мы утвердили решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье.

Он должен был подумать о последствиях. Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение», – сказал Чижевский.

Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».

После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

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