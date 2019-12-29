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    Тренер «Агробизнеса»: «Я заметил, что Сикорский выложил фото с российской символикой, позвонил президенту. Игорь не имел права так поступать»

    Главный тренер украинского «Агробизнеса» Александр Чижевский прокомментировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским после визита в Россию.

    «Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба. Вместе мы утвердили решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье.

    Он должен был подумать о последствиях. Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение», – сказал Чижевский.

    • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
    • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

    Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

    Сикорский – о разрыве контракта с «Агробизнесом»: «У меня отец русский, половина семьи в России. Я же не перерожу отца в Украине»

    Источник: «Експрес»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4635

      3a zenit 36 минут назад

      Кинули дурачка футболиста на бабло,плюнули на контракт прикрываясь патриотичностью,а футболист лапухи распустил промямлив-я виноват,простите))).Ему бы в суд и бабло с клуба пилить,но футболист сглотнёт и будет жить дальше,а ведь клуб оскорбил его родственников из СПб,назвав их врагами его страны,его самого и он это признал извиняясь перед клубом и страной.Такой и родную мать продаст за кусок хлеба.

      0
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      Рейтинг: +1020

      Mirak92 1 час назад

      **..аа .а если я сфоткаюсь с флагом Франции,я враг России?)))))

      1
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      Рейтинг: +382

      Олег1204 1 час назад

      Ща на бегут каклодрочеры, рассказывать что у нас война и усраинушку надо уважать

      -1
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      Рейтинг: +15429

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хочется громко произнести знаменитую фразу С. Лаврова: "Дебилы бл*дь!" ++

      2
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      Рейтинг: +2167

      кошмарик 1 час назад

      вау... во козырек у "трениришки" торчит.. дятел он , а не тренер.. Скачущий дятел..

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