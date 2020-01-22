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  • Тренер «Агробизнеса»: «Я заметил, что Сикорский выложил фото с российской символикой, позвонил президенту. Игорь не имел права так поступать»

Тренер «Агробизнеса»: «Я заметил, что Сикорский выложил фото с российской символикой, позвонил президенту. Игорь не имел права так поступать»

22 января 2020, 18:15
13

Главный тренер украинского «Агробизнеса» Александр Чижевский прокомментировал разрыв контракта с форвардом Игорем Сикорским после визита в Россию.

«Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба. Вместе мы утвердили решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье.

Он должен был подумать о последствиях. Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение», – сказал Чижевский.

  • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
  • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

Сикорский – о разрыве контракта с «Агробизнесом»: «У меня отец русский, половина семьи в России. Я же не перерожу отца в Украине»

Источник: «Експрес»
Украина. Премьер-лига Чижевский Александр Сикорский Игорь
Комментарии (13)
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кошмарик
1579706494
вау... во козырек у "трениришки" торчит.. дятел он , а не тренер.. Скачущий дятел..
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DOCTOR PENALTY
1579706527
Хочется громко произнести знаменитую фразу С. Лаврова: "Дебилы бл*дь!" ++
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Олег1204
1579707601
Ща на бегут каклодрочеры, рассказывать что у нас война и усраинушку надо уважать
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Mirak92
1579708119
**..аа .а если я сфоткаюсь с флагом Франции,я враг России?)))))
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3a zenit
1579709884
Кинули дурачка футболиста на бабло,плюнули на контракт прикрываясь патриотичностью,а футболист лапухи распустил промямлив-я виноват,простите))).Ему бы в суд и бабло с клуба пилить,но футболист сглотнёт и будет жить дальше,а ведь клуб оскорбил его родственников из СПб,назвав их врагами его страны,его самого и он это признал извиняясь перед клубом и страной.Такой и родную мать продаст за кусок хлеба.
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vova.galeev
1579713924
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/mzevs
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Hektor 84
1579719866
Зачем это сюда публиковать? Пусть Соловьев на своем канале это мусолит. Этот Сикорский такой же кастрюлеголовый.
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Valeron2790
1579723073
Какие герои, такие и людишки. Настучать, оклеветать, продать. В лучших традициях Бендеры и Мазепы. Война с Россией, клоун б.л.я.д.ь.
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general.lizyukov
1579725110
Может, я идиот, но подскажите: когда это Российская Федерация или Украинская республика объявляли о начале боевых действий против друг друга? Или у них там у всех поголовно - шизофрения?
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Диктор
1579748860
Идиот вбили себе в голову что Россия с вами воюет,не льстите себе .А пацана просто съели,жаль что у вас в руководстве просто фанатики.
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