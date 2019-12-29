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    Сикорский – о разрыве контракта с «Агробизнесом»: «У меня отец русский, половина семьи в России. Я же не перерожу отца в Украине»

    Нападающий Игорь Сикорский в интервью «Гол.ру» прокомментировал решение руководства «Агробизнеса» о разрыве контракта на основании его визита в Россию

    В январе Сикорский побывал в Петербурге, фото с отпуска выкладывал в свой инстаграм.

    − Сразу была какая-то реакция?

    − Не было вообще никакой реакции. Никто не писал ничего такого, типа: «Куда ты поехал!». Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и Премьер-лиге знают, да. Но у меня нет такой аудитории − в основном на меня смотрят только друзья.

    − В комментариях [под новостью о вашей ситуации] на одном украинском сайте пользователи не понимают, зачем выкладывать фото с двуглавым орлом. Что ответите?

    − Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то.

    Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история − это история всего нашего народа. У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно? – сказал Сикорский.

    • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
    • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

    Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

    Мы поговорили с украинским футболистом, который лишился контракта с клубом из-за поездки в Россию

    Источник: Гол.ру

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии25
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      Рейтинг: +13525

      bset 1 час назад

      Я все понимаю. Но что-то подсказывает, что, съезди ты молча без фото в Россию, никто и ничего бы не сказал. А тут эта ситуация стала публичной, приобрела резонанс, отсюда и публичные наказания. Если отбросить глупость этой ситуации со стороны всех, кто объявил Россию врагом номер один, то сам виноват, раз в такой ситуации не подумал о последствиях.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Войско львов, возглавляемое бараном всегда слабее войска баранов, возглавляемого львом. Если страной правят бараны, то она, страна, безнадежна

      0
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      Рейтинг: +7333

      Вомбат > Ганнибал Лектор 1 час назад

      У меня был друг, этнически русский, родители которого переехали в Харьков, когда он ему было лет 5. Так что учился в школе он уже там. Закончив школу в 1994 году, он усвоил, что бандеровцы - супергерои вроде человека-паука, и что украинских евреев (а у него бабушка по отцу еврейка) убивали во время войны переодетые в бандеровцев партизаны, засланные из Москвы. Рос он в Украине как и все его поколение, на фильмах типа Рэмбо-2,3.4 и про Джеймса Бонда. Вообще-то он парень неплохой, добродушный, но умишка невеликого плюс завышенного самомнения. Результат - последние 6 лет по нему горько плачет психушка. Также есть у меня знакомые настоящие украинцы, чьи предки там родились, у одного родной язык украинский, у других - суржик. Так вот они люди абсолютно адекватные, один болеет за Шахтер и Зенит, другой за Днепр и Спартак, третий за футбол не болеет, но тоже нормальный. Короче, при любом режиме в любой стране есть зомби и придурки, а есть думающие и нормальные.

      2
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      Рейтинг: +7

      iopor 2 часа назад

      Сайт прогнозов нашел, не обман, сижу на нем уже третий месяц. Короч если интересно сюда king-ball.ru

      -3
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      Рейтинг: +7096

      derrik2000 > iopor 2 часа назад

      А чё ты на нём СИДИШЬ-ТО, болезный?
      На нём нужно АНАЛИЗИРОВАТЬ!
      Наверное. Не заходжил.
      А то, что ты на нём СИДИШЬ, он поди уже задохнулся от твоей задницы! ))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1017

      Mirak92 > derrik2000 1 час назад

      Как нужно заболеть,что бы боту отвечать?

      0
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      Рейтинг: +6477

      FanatSerj 2 часа назад

      Да уж руководители в Украине сейчас явно неадекватные, жаль вот таких людей, вынужденных разрываться на две страны. Да уж "меченная лысина" в свое время наворотил дел, но его дело не стоит на месте все больше и больше разделяя один народ.

      0
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      Рейтинг: +1652

      Давид59 2 часа назад

      Эрмитаж, двуглавый орёл на нём. Со всего мира приезжают там побывать. Жаль парня.

      0
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      Рейтинг: +383

      Олег1204 2 часа назад

      Хорошим украинцам всегда рад, укрживотным нет

      0
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      Рейтинг: +1078

      Из Твери Леха 3 часа назад

      Не удивлюсь, если эти свидомые заставят его отречься от отца, как при сталине.

      0
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      Рейтинг: +1047

      Retiremen_VMF 3 часа назад

      К сожалению, новые украинцы прекрасные исполнители. Приказано поливать грязью все что относится к России, они во вред себе это делают с таким энтузиазмом, что вызывают удивление даже у самих командиров.

      1
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      Рейтинг: +4788

      paracetamol 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нехр майданным в Рашку ездить, небратьям. У себя все загадили, сейчас сюда хотят перебраться, дальше гадить!

      -5
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      Рейтинг: +1078

      Из Твери Леха > paracetamol 3 часа назад

      да пусть нормальные едут, а для других есть польские рабочие места в клозетах.

      1
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      Рейтинг: +17912

      Боцман59rus 3 часа назад

      На куя (зачем) оправдываться и объясняться, Алень.
      ...может политика не при чем, кому интересна звезда, играющая в "ТОПе"

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