Сикорский – о разрыве контракта с «Агробизнесом»: «У меня отец русский, половина семьи в России. Я же не перерожу отца в Украине»

Нападающий Игорь Сикорский в интервью «Гол.ру» прокомментировал решение руководства «Агробизнеса» о разрыве контракта на основании его визита в Россию

В январе Сикорский побывал в Петербурге, фото с отпуска выкладывал в свой инстаграм.

− Сразу была какая-то реакция?

− Не было вообще никакой реакции. Никто не писал ничего такого, типа: «Куда ты поехал!». Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и Премьер-лиге знают, да. Но у меня нет такой аудитории − в основном на меня смотрят только друзья.

− В комментариях [под новостью о вашей ситуации] на одном украинском сайте пользователи не понимают, зачем выкладывать фото с двуглавым орлом. Что ответите?

− Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то.

Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история − это история всего нашего народа. У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно? – сказал Сикорский.

Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».

После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

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