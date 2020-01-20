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  • Сикорский – о разрыве контракта с «Агробизнесом»: «У меня отец русский, половина семьи в России. Я же не перерожу отца в Украине»

Сикорский – о разрыве контракта с «Агробизнесом»: «У меня отец русский, половина семьи в России. Я же не перерожу отца в Украине»

20 января 2020, 12:18
29

Нападающий Игорь Сикорский в интервью «Гол.ру» прокомментировал решение руководства «Агробизнеса» о разрыве контракта на основании его визита в Россию

В январе Сикорский побывал в Петербурге, фото с отпуска выкладывал в свой инстаграм.

− Сразу была какая-то реакция?

− Не было вообще никакой реакции. Никто не писал ничего такого, типа: «Куда ты поехал!». Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и Премьер-лиге знают, да. Но у меня нет такой аудитории − в основном на меня смотрят только друзья.

− В комментариях [под новостью о вашей ситуации] на одном украинском сайте пользователи не понимают, зачем выкладывать фото с двуглавым орлом. Что ответите?

− Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то.

Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история − это история всего нашего народа. У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно? – сказал Сикорский.

  • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
  • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

Мы поговорили с украинским футболистом, который лишился контракта с клубом из-за поездки в Россию

Источник: Гол.ру
Украина. Премьер-лига Сикорский Игорь
Комментарии (29)
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Боцман59rus
1579513482
На куя (зачем) оправдываться и объясняться, Алень. ...может политика не при чем, кому интересна звезда, играющая в "ТОПе"
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paracetamol
1579514242
Нехр майданным в Рашку ездить, небратьям. У себя все загадили, сейчас сюда хотят перебраться, дальше гадить!
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Retiremen_VMF
1579514743
К сожалению, новые украинцы прекрасные исполнители. Приказано поливать грязью все что относится к России, они во вред себе это делают с таким энтузиазмом, что вызывают удивление даже у самих командиров.
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iopor
1579518609
Сайт прогнозов нашел, не обман, сижу на нем уже третий месяц. Короч если интересно сюда king-ball.ru
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Ганнибал Лектор
1579520248
Войско львов, возглавляемое бараном всегда слабее войска баранов, возглавляемого львом. Если страной правят бараны, то она, страна, безнадежна
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bset
1579523495
Я все понимаю. Но что-то подсказывает, что, съезди ты молча без фото в Россию, никто и ничего бы не сказал. А тут эта ситуация стала публичной, приобрела резонанс, отсюда и публичные наказания. Если отбросить глупость этой ситуации со стороны всех, кто объявил Россию врагом номер один, то сам виноват, раз в такой ситуации не подумал о последствиях.
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subbotaspartak
1579527436
Большая часть Украины уже переродилась.
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neveldomha
1579527461
Украинская свинья грязь найдет даже на луне.
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johnny983
1579531160
Для чего вообще выкладывать все эти фото в соц. сетях?)) Похвастаться, наверное. Найти одобрение и лестные оценки, если не уверен в себе. А ведь на самом деле это никому не нужно, кроме, может быть, каких-то близких родственников, которым, к слову, можно показать фотки лично, или отправить лично. Ерунда это всё, короче))
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Aviator
1579540076
Мямля
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