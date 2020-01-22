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  • «Манчестер Юнайтед» планирует заплатить 35 миллионов за 16-летнего хавбека «Бирмингема» Беллингема

«Манчестер Юнайтед» планирует заплатить 35 миллионов за 16-летнего хавбека «Бирмингема» Беллингема

22 января 2020, 09:47
4

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем вскоре может перейти в «Манчестер Юнайтед». По сведениям Sky Sports, манчестерцы готовы отдать за 16-летнего футболиста 35 миллионов евро.

В Беллингеме заинтересованы и другие клубы. На трансферном рынке стоимость британца оценивается в 2,5 миллиона.

  • В текущем сезоне Чемпионшипа Беллингем провел 25 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
  • «Бирмингем» в таблице идет 18-м.
  • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ занимает пятое место.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Бирмингем Сити Манчестер Юнайтед
Комментарии (4)
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ivanthebest
1579681420
Палять... 22-о число на носу, а Вуди "дятел" Вудворд до сих пор никого не привёл в команду. Выбывает Рэшфорд - играть некому, выбывает Марсьяль - так же начнутся проблемы и очень серьезные, он очень хорошо на себя стягивает соперников и даёт пространство Рэшу. Это было очень чётко видно, когда Антони был в лазарете и у МЮ почти ничего не получалось в атаке. Где приобретения, мать вашу? Где??? Состав и так хиленький, а учитывая травмы и перегрузы игроков, у которых самый дикий календарь из всех лиг, боюсь что через месяц вообще играть некому будет. Это бездарный руководитель команды, который почему-то никак не осмыслит нанять спортдира, который будет заниматься этой частью и трансферами. Ну не тянешь ты дятел Вуди всё совмещать, не тянешь, найми уже профи, а сам занимайся только финансами.
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Danish Dynamite
1579708684
Блеать, ТТХ за ЭРИКСЕНА 17 млн просит. Олени МЮ...
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