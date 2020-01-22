«Манчестер Юнайтед» планирует заплатить 35 миллионов за 16-летнего хавбека «Бирмингема» Беллингема

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем вскоре может перейти в «Манчестер Юнайтед». По сведениям Sky Sports, манчестерцы готовы отдать за 16-летнего футболиста 35 миллионов евро.

В Беллингеме заинтересованы и другие клубы. На трансферном рынке стоимость британца оценивается в 2,5 миллиона.