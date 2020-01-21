«Где-то в Черном море». Твиттер Евро-2020 пошутил о переходе Кокорина в «Сочи»

Твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал видео после перехода форварда «Зенит» Александра Кокорина в «Сочи».

На видео Кокорин в сине-бело-голубом спасательном круге отдыхает в воде напротив стадиона «Фишт» в Сочи. «Где-то в Черном море», – говорится в подписи к ролику.

Во вторник «Сочи» арендовал форварда до конца сезона.

Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.

С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.