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  • «Где-то в Черном море». Твиттер Евро-2020 пошутил о переходе Кокорина в «Сочи»

«Где-то в Черном море». Твиттер Евро-2020 пошутил о переходе Кокорина в «Сочи»

21 января 2020, 14:51
4

Твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал видео после перехода форварда «Зенит» Александра Кокорина в «Сочи».

На видео Кокорин в сине-бело-голубом спасательном круге отдыхает в воде напротив стадиона «Фишт» в Сочи. «Где-то в Черном море», – говорится в подписи к ролику.

  • Во вторник «Сочи» арендовал форварда до конца сезона.
  • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
  • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Евро-2020
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Plyash
1579608503
Вместо майки в шаловливой руке лучше бы смотрелась бутылка Шампусика, или же,скажем,стул.
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vmonomah17
1579610438
Причем здесь евро и кокорин? Это не игрок сборной.
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