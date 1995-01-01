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    «Где-то в Черном море». Твиттер Евро-2020 пошутил о переходе Кокорина в «Сочи»

    Твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал видео после перехода форварда «Зенит» Александра Кокорина в «Сочи».

    На видео Кокорин в сине-бело-голубом спасательном круге отдыхает в воде напротив стадиона «Фишт» в Сочи. «Где-то в Черном море», – говорится в подписи к ролику.

    • Во вторник «Сочи» арендовал форварда до конца сезона.
    • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
    • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

    Источник: твиттер Евро-2020

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +343

      vmonomah17 13 минут назад

      Причем здесь евро и кокорин? Это не игрок сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +553

      ZENIT****** 22 минуты назад

      Начал отдыхать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1683

      playsh 45 минут назад

      Вместо майки в шаловливой руке лучше бы смотрелась бутылка Шампусика, или же,скажем,стул.

      0
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      ...
      Рейтинг: +824

      FENIX-SL > playsh 16 минут назад

      оригинально!

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