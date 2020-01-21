АПЛ – сильнейшая лига мира в 2019 году по версии IFFHS, РПЛ заняла в рейтинге 26-е место

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов мира по итогам 2019 года.
Первое место заняла английская Премьер-лига, вернувшая себе лидерство в этом списке впервые с 2009 года.
Занимавшая первую строчку с 2010 по 2018 год испанская Ла Лига в этот раз стала третьей.
Российская Премьер-лига заслужила только 26-ю позицию в рейтинге. Годом ранее у РПЛ было 17-е место.
Топ-30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS
1. Англия – 1287 очков
2. Бразилия – 1165
3. Испания – 1141
4. Италия – 939
5. Колумбия – 849
6. Португалия – 834
7. Франция – 818
8. Нидерланды – 790,5
9. Аргентина – 776
10. Германия – 765,5
11. Парагвай – 755,5
12. Шотландия – 747,5
13. Бельгия – 696,5
14. Эквадор – 686
15. Тунис – 664,5
16. Румыния – 632
17. Марокко – 629,5
18. Хорватия – 618
19. Греция – 616,5
20. Сербия – 605
21. Мексика – 600
22. Кипр – 586
23. Чехия – 571
24. Австрия – 561
25. Украина – 542
26. Россия – 538,5
27. Дания – 533,5
28. Турция – 523,5
29. Израиль – 521,5
30. Южная Корея – 520,5.