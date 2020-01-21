АПЛ – сильнейшая лига мира в 2019 году по версии IFFHS, РПЛ заняла в рейтинге 26-е место

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов мира по итогам 2019 года.

Первое место заняла английская Премьер-лига, вернувшая себе лидерство в этом списке впервые с 2009 года.

Занимавшая первую строчку с 2010 по 2018 год испанская Ла Лига в этот раз стала третьей.

Российская Премьер-лига заслужила только 26-ю позицию в рейтинге. Годом ранее у РПЛ было 17-е место.

Топ-30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS

1. Англия – 1287 очков

2. Бразилия – 1165

3. Испания – 1141

4. Италия – 939

5. Колумбия – 849

6. Португалия – 834

7. Франция – 818

8. Нидерланды – 790,5

9. Аргентина – 776

10. Германия – 765,5

11. Парагвай – 755,5

12. Шотландия – 747,5

13. Бельгия – 696,5

14. Эквадор – 686

15. Тунис – 664,5

16. Румыния – 632

17. Марокко – 629,5

18. Хорватия – 618

19. Греция – 616,5

20. Сербия – 605

21. Мексика – 600

22. Кипр – 586

23. Чехия – 571

24. Австрия – 561

25. Украина – 542

26. Россия – 538,5

27. Дания – 533,5

28. Турция – 523,5

29. Израиль – 521,5

30. Южная Корея – 520,5.