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  • АПЛ – сильнейшая лига мира в 2019 году по версии IFFHS, РПЛ заняла в рейтинге 26-е место

АПЛ – сильнейшая лига мира в 2019 году по версии IFFHS, РПЛ заняла в рейтинге 26-е место

21 января 2020, 01:35
23

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов мира по итогам 2019 года.

Первое место заняла английская Премьер-лига, вернувшая себе лидерство в этом списке впервые с 2009 года.

Занимавшая первую строчку с 2010 по 2018 год испанская Ла Лига в этот раз стала третьей.

Российская Премьер-лига заслужила только 26-ю позицию в рейтинге. Годом ранее у РПЛ было 17-е место.

Топ-30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS

1. Англия – 1287 очков

2. Бразилия – 1165

3. Испания – 1141

4. Италия – 939

5. Колумбия – 849

6. Португалия – 834

7. Франция – 818

8. Нидерланды – 790,5

9. Аргентина – 776

10. Германия – 765,5

11. Парагвай – 755,5

12. Шотландия – 747,5

13. Бельгия – 696,5

14. Эквадор – 686

15. Тунис – 664,5

16. Румыния – 632

17. Марокко – 629,5

18. Хорватия – 618

19. Греция – 616,5

20. Сербия – 605

21. Мексика – 600

22. Кипр – 586

23. Чехия – 571

24. Австрия – 561

25. Украина – 542

26. Россия – 538,5

27. Дания – 533,5

28. Турция – 523,5

29. Израиль – 521,5

30. Южная Корея – 520,5.

Источник: Официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики
Весь мир
Комментарии (23)
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GermanVo
1579561058
На мой взгляд, большая часть вины такого дна - это лимит. На второе место причин поставил бы слабейшую селекционку, которая только и думает, как бы себе побольше в карман положить. Набрали столько хлама забугорново, который не даёт результат.
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JanDePisuares
1579562538
Спасибо, поржал
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Loko_Roma
1579568898
Как обычно - прорыв в котором некогда расскачиваться
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mishkinaleksan
1579573969
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь -------- https://bit.vodka/uzevs
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Viper for CSKA
1579582274
Из-за такого рейтинга я бы точно не стал переживать. Бразилия - выше Испании, Колумбия - выше Франции, Германия ниже Аргентины, Нидерландов и Португалии. Короче говоря, цирк. Очень, видимо, хотелось угодить южноамериканцам. Но главным показателем уровеня их футбола является состав победителя Кубка Либертадорес. Группа старых, никому в Европе уже ненужных игроков: Алвес, Рафинья, Луис. Люди, уровень, которых мы видели в живую: Витиньо и, прости Господи, Роша. Пара нормальных игроков, типо Жерсона, а остальное - футболисты, которые в Европе даром не нужны. Топ клуб, ничего не скажешь.
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_Marqella_
1579583053
Интересно по каким показателям они рассчитывают этот рейтинг, он явно не объективен...Неужели наш чемпионат хуже чемпионатов Румынии,Кипра,Чехии и ещё с десяток стран???Или Немецкая лига хуже Португльской, типо где то рядом с Шотландской??? Бред какой то....
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Давид59
1579583757
Бред!!! Не может быть! Кипр, Румыния, Тунис выше. Смех, да и только. Да и в Украине всего 2 команды...
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swot1205
1579585877
вот оно....истинное место российского футбола, как это не прискорбно.... ыбануться
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Boeung777
1579589586
Показатели рейтинга вообще не понятны. Даже если учитывать еврокубковую компанию, что-то я там не видел блистающие клубы из Кипра и Румынии.
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ufos73
1579592108
Смотрю большинство даже не прочитало... Автор ты хоть сам то читал что тут написал? Каких чемпионатов мира??? Может сильнейших чемпионатов (Лиг) в мире? И то коряво написано, как 5 клашка какая то... Ну то что рейтинг бред говорить не за чем...
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