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    АПЛ – сильнейшая лига мира в 2019 году по версии IFFHS, РПЛ заняла в рейтинге 26-е место

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов мира по итогам 2019 года.

    Первое место заняла английская Премьер-лига, вернувшая себе лидерство в этом списке впервые с 2009 года.

    Занимавшая первую строчку с 2010 по 2018 год испанская Ла Лига в этот раз стала третьей.

    Российская Премьер-лига заслужила только 26-ю позицию в рейтинге. Годом ранее у РПЛ было 17-е место.

    Топ-30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS

    1. Англия – 1287 очков

    2. Бразилия – 1165

    3. Испания – 1141

    4. Италия – 939

    5. Колумбия – 849

    6. Португалия – 834

    7. Франция – 818

    8. Нидерланды – 790,5

    9. Аргентина – 776

    10. Германия – 765,5

    11. Парагвай – 755,5

    12. Шотландия – 747,5

    13. Бельгия – 696,5

    14. Эквадор – 686

    15. Тунис – 664,5

    16. Румыния – 632

    17. Марокко – 629,5

    18. Хорватия – 618

    19. Греция – 616,5

    20. Сербия – 605

    21. Мексика – 600

    22. Кипр – 586

    23. Чехия – 571

    24. Австрия – 561

    25. Украина – 542

    26. Россия – 538,5

    27. Дания – 533,5

    28. Турция – 523,5

    29. Израиль – 521,5

    30. Южная Корея – 520,5.

    Источник: Официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      JanDePisuares 1 час назад

      Спасибо, поржал

      1
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      Рейтинг: +1096

      GermanVo 2 часа назад

      На мой взгляд, большая часть вины такого дна - это лимит. На второе место причин поставил бы слабейшую селекционку, которая только и думает, как бы себе побольше в карман положить. Набрали столько хлама забугорново, который не даёт результат.

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