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  • Зидан – об отмененном голе «Севильи»: «Была блокировка, не надо жаловаться»

Зидан – об отмененном голе «Севильи»: «Была блокировка, не надо жаловаться»

18 января 2020, 22:58

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после матча 20-тура Примеры против «Севильи» (2:1) прокомментировал незасчитанный в первом тайме гол соперника. По мнению судьи, перед мячом Люка де Йонга был фол его партнера.

«Была блокировка, это нарушение. Когда де Йонг забил во втором тайме, была игра рукой, но свистка рефери не дал. Не собираюсь углубляться в эти объяснения. Иногда работает против тебя, иногда – за.

Блокировка перед голом де Йонгом была, не надо жаловаться», – приводит слова француза издание Marca.

  • Тренер «Севильи» назвал ситуацию с отменой гола позором.
  • «Реал» возглавил таблицу.
  • «Севилья» идет четвертой.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Севилья Зидан Зинедин
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