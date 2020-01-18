Лопетеги после отмененного гола «Севильи» в игре с «Реалом» кричал в перерыве: «Это позор! Это позор!»

Если реалу забивают, то видео осистенты начинают копать все что было до этого лишь бы найти нарушение и отменить гол
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги выражал негодование после отмены гола Люка де Йонга в первом тайме матча 20-го тура Примеры против мадридского «Реала» (1:2). Судья не засчитал взятие ворот после видеопросмотра.
«Это позор! Это позор!» – кричал в перерыве матча в подтрибунном помещении экс-тренер «Реала» Лопетеги.
- По мнению судьи, голу де Йонга предшествовал фол его партнера.
- Во втором тайме голландец забил гол, который засчитали.
- «Севилья» в Примере идет четвертой.