Лопетеги после отмененного гола «Севильи» в игре с «Реалом» кричал в перерыве: «Это позор! Это позор!»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги выражал негодование после отмены гола Люка де Йонга в первом тайме матча 20-го тура Примеры против мадридского «Реала» (1:2). Судья не засчитал взятие ворот после видеопросмотра.

«Это позор! Это позор!» – кричал в перерыве матча в подтрибунном помещении экс-тренер «Реала» Лопетеги.