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    Лопетеги после отмененного гола «Севильи» в игре с «Реалом» кричал в перерыве: «Это позор! Это позор!»

    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги выражал негодование после отмены гола Люка де Йонга в первом тайме матча 20-го тура Примеры против мадридского «Реала» (1:2). Судья не засчитал взятие ворот после видеопросмотра.

    «Это позор! Это позор!» – кричал в перерыве матча в подтрибунном помещении экс-тренер «Реала» Лопетеги.

    • По мнению судьи, голу де Йонга предшествовал фол его партнера.
    • Во втором тайме голландец забил гол, который засчитали.
    • «Севилья» в Примере идет четвертой.

    Источник: Marca

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    18.01.2020 22:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +486

      Lilipyt 1 минуту назад

      Если реалу забивают, то видео осистенты начинают копать все что было до этого лишь бы найти нарушение и отменить гол

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