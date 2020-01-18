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  • Уволенный за посещение России украинский футболист: «Когда Шевченко был на хоккее в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию»

Уволенный за посещение России украинский футболист: «Когда Шевченко был на хоккее в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию»

18 января 2020, 00:17
13

Игорь Сикорский, бывший футболист украинского «Агробизнеса», прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт в связи с посещением игроком России. По словам украинца, он был в Санкт-Петербурге у родственников.

«Действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Даже предположить не мог, во что мне это выльется.

Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то об этой поездке я бы и не задумывался. Это вызвало у меня шок.

Когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа. Почему? Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ.

Я все понимаю и согласен с любым решением клуба. Принимаю его таким, какое оно есть», – цитирует Сикорского Sport Arena.

  • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
  • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.
  • Сикорский – воспитанник киевского футбола.

Источник: Sport Arena
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Украина Шевченко Андрей
Комментарии (13)
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BlackMurder
1579319313
А че Украина вела войну с Россией, а я и не знал
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BlackMurder
1579319683
Просто ты как футболист не нужен вот и все
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Томик
1579321152
"Я всё понимаю". Да нихера ты не понимаешь! Украина у него вела войну с Россией. Когда вела, где? А сейчас чего не ведёт? Победила? И даты есть начала и завершения? Дебилы.
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Олег1204
1579330498
Ща на бегут каклы и каклодрочеры и будут рассказывать как правильно нам и ему надо думать. Футболер красава, пускай отмороженный биомусор с Россией воюет, а нормальный украинец нам всегда товарищ
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nemolod
1579331801
Если захотят уволить,то уволят даже за посещение родного туалета!
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Hektor 84
1579335659
Кастрюлеголовый когда хоть война началась подскажи. А то мы в России и не знаем. Кто хоть побеждает? Новости с фронта.
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egor tikhonov
1579336151
во дибилы-война идёт,а они в футбол играют(((
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