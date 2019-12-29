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    Уволенный за посещение России украинский футболист: «Когда Шевченко был на хоккее в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию»

    Игорь Сикорский, бывший футболист украинского «Агробизнеса», прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт в связи с посещением игроком России. По словам украинца, он был в Санкт-Петербурге у родственников.

    «Действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Даже предположить не мог, во что мне это выльется.

    Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то об этой поездке я бы и не задумывался. Это вызвало у меня шок.

    Когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа. Почему? Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ.

    Я все понимаю и согласен с любым решением клуба. Принимаю его таким, какое оно есть», – цитирует Сикорского Sport Arena.

    • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
    • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.
    • Сикорский – воспитанник киевского футбола.

    Источник: Sport Arena

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2026

      Томик 1 час назад

      "Я всё понимаю". Да нихера ты не понимаешь! Украина у него вела войну с Россией. Когда вела, где? А сейчас чего не ведёт? Победила? И даты есть начала и завершения? Дебилы.

      1
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      Рейтинг: +2225

      BlackMurder 1 час назад

      Просто ты как футболист не нужен вот и все

      0
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      Рейтинг: +2225

      BlackMurder 1 час назад

      А че Украина вела войну с Россией, а я и не знал

      1
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      Рейтинг: +1316

      alarm 7 часов назад

      ну пусть наши тогда его заберут. хоть игрок из фнл, но где-нибудь, да сгодится. только в спартак не ходи, там одни дезеувы)

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      Рейтинг: +44

      dim29 > alarm 6 часов назад

      у кого что болит тот о том и говорит-в данном случае пишет(для слабоумных расшифрую,речь про де зуева).

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