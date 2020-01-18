Уволенный за посещение России украинский футболист: «Когда Шевченко был на хоккее в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию»

Игорь Сикорский, бывший футболист украинского «Агробизнеса», прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт в связи с посещением игроком России. По словам украинца, он был в Санкт-Петербурге у родственников.

«Действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Даже предположить не мог, во что мне это выльется.

Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то об этой поездке я бы и не задумывался. Это вызвало у меня шок.

Когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа. Почему? Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ.

Я все понимаю и согласен с любым решением клуба. Принимаю его таким, какое оно есть», – цитирует Сикорского Sport Arena.