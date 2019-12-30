«Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду». Сборная России подшутила над Жирковым

Еще покойный Михаил Задорнов как-то сказал,что у нас сначала это бывает шутка,а через некоторое время становится правдой! А по поводу Юры -смеется тот,кто смеется последним!
Сборная России в твиттере пошутила о полузащитнике «Зенита» Юрии Жиркове.
«Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди». Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду», – говорится в сообщении.
Твиттер национальной команды также опубликовал картинку, на которой Жирков обводит Роналду-младшего.
- В этом сезоне Жирков провел 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
- Контракт 36-летнего защитника с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
Жирков: «Есть японец, который играет в 52 года. Так что у меня еще вся карьера впереди»
Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди»Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду pic.twitter.com/YW5mSWarAE
— Сборная России (@TeamRussia) January 17, 2020