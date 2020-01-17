«Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду». Сборная России подшутила над Жирковым

Сборная России в твиттере пошутила о полузащитнике «Зенита» Юрии Жиркове.

«Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди». Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду», – говорится в сообщении.

Твиттер национальной команды также опубликовал картинку, на которой Жирков обводит Роналду-младшего.

В этом сезоне Жирков провел 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Контракт 36-летнего защитника с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

Жирков: «Есть японец, который играет в 52 года. Так что у меня еще вся карьера впереди»