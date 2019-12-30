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    «Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду». Сборная России подшутила над Жирковым

    Сборная России в твиттере пошутила о полузащитнике «Зенита» Юрии Жиркове.

    «Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди». Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду», – говорится в сообщении.

    Твиттер национальной команды также опубликовал картинку, на которой Жирков обводит Роналду-младшего.

    • В этом сезоне Жирков провел 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Контракт 36-летнего защитника с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

    Жирков: «Есть японец, который играет в 52 года. Так что у меня еще вся карьера впереди»

    Источник: твиттер сборной России

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    17.01.2020 18:10
    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +2301

      nemolod 10 часов назад

      Еще покойный Михаил Задорнов как-то сказал,что у нас сначала это бывает шутка,а через некоторое время становится правдой! А по поводу Юры -смеется тот,кто смеется последним!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2553

      Alekxei Z. 12 часов назад

      А в это время презик Путин отгружает очередные 9 шайб на хоккейной площадке !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +344

      Питерский князь 12 часов назад

      А у нас оказывается в сборной больше Петросянов, чем футболистов.
      :)))
      А Юра еще может поиграть на уровне, минимум 1 сезон.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +219

      Brabus71 13 часов назад

      Один из немногих наших в поряде, больше работает, играет, чем говорит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      Semenycch 13 часов назад

      Жирков на это способен, только травмы достают.

      0
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