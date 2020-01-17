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  • «Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду». Сборная России подшутила над Жирковым

«Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду». Сборная России подшутила над Жирковым

17 января 2020, 18:10
4

Сборная России в твиттере пошутила о полузащитнике «Зенита» Юрии Жиркове.

«Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди». Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду», – говорится в сообщении.

Твиттер национальной команды также опубликовал картинку, на которой Жирков обводит Роналду-младшего.

  • В этом сезоне Жирков провел 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
  • Контракт 36-летнего защитника с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

Жирков: «Есть японец, который играет в 52 года. Так что у меня еще вся карьера впереди»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Жирков Юрий Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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Brabus71
1579278838
Один из немногих наших в поряде, больше работает, играет, чем говорит...
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muslim.kirsanov
1579286155
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/mzevs
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nemolod
1579287328
Еще покойный Михаил Задорнов как-то сказал,что у нас сначала это бывает шутка,а через некоторое время становится правдой! А по поводу Юры -смеется тот,кто смеется последним!
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Черкизовский Кот
1579363274
Сын Роналду? Да в 2036-м сам КриРо ещё будет бегать!!
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