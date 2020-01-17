«Мутко против»: Дзюба случайно стал «Человеком года-2018» по версии GQ. Приз хотели отдать Акинфееву, но тот отказался

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба случайно стал «Человеком года» в 2018 году по версии журнала GQ.

«Осенью 2018 года организаторы премии предложили Игорю Акинфееву принять участие в съемках, и разместить его фото на обложке журнала GQ. Именно Игорь должен был стать человеком года. Однако Акинфеев категорически отказался, сообщив, что он устал от повышенного внимания», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

Журналисты уговаривали Акинфеева около месяца, в том числе и при помощи спортивного PR-менеджера Елены Болотовой. В итоге голкиперу ЦСКА, пришлось искать замену, и «Человеком года» стал Дзюба.