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    «Мутко против»: Дзюба случайно стал «Человеком года-2018» по версии GQ. Приз хотели отдать Акинфееву, но тот отказался

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба случайно стал «Человеком года» в 2018 году по версии журнала GQ.

    «Осенью 2018 года организаторы премии предложили Игорю Акинфееву принять участие в съемках, и разместить его фото на обложке журнала GQ. Именно Игорь должен был стать человеком года. Однако Акинфеев категорически отказался, сообщив, что он устал от повышенного внимания», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    Журналисты уговаривали Акинфеева около месяца, в том числе и при помощи спортивного PR-менеджера Елены Болотовой. В итоге голкиперу ЦСКА, пришлось искать замену, и «Человеком года» стал Дзюба.

    • В 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ.
    • После турнира Акинфеев завершил карьеру в сборной.
    • Вратарь с 2003 по 2018 год провел за россиян 110 матчей, пропустил 95 голов.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    17.01.2020 16:17
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52

      Slon1 12 часов назад

      СМИ переобуваются на ходу. Вспомнили героя прошлых лет и давай приписывать благие дела. Смех один. Но самое смешное, что судя по комментариям находиться умники, которые верят во всю эту пургу.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2171

      Derzkiy1 12 часов назад

      Игорь красавец , настоящий спортсмен и капитан, с таких нужно брать пример ! А этот нытик распяриное бревно ! Как можно говорить , когда проигрываешь , что у них состав дороже и по этому проигрываем? Стыдно за страну , что капитан такой сборной , позор !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4788

      paracetamol 13 часов назад

      Два сапога - пара!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      Аденн 14 часов назад

      да уж! зДубе свалилось, хотя и игруля так себе и человек такой же. Оно и понятно, из бЗениты оно, до халявы падкий

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1149

      Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      Игорь и без призов лучший!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +707

      Hektor 84 15 часов назад

      Бзюба давно уже корону приодел. Хотя у самого рыльце в пушку.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1323

      alarm > Hektor 84 15 часов назад

      твоё рыло давно в грязи)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +516

      SEREGA 64 > alarm 14 часов назад

      А ТВОЯ В СПЕРМИ ЧУРБАН ТУПОРЫЛЫЙ И ВАФЕЛЬНИЦУ НЕ ОТКРЫВАЙ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1075

      Из Твери Леха 16 часов назад

      Человек года! Вы только вдумайтесь. Человек! Ни футболист, не спортсмен, а ЧЕЛОВЕК! Что, у этого вшивого журнальчика не нашлось более достойной кандидатуры на эту номинацию? Врачи-хирурги, спасатели, военные, ученые? Нет блин, сраный футболистишка!

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9195

      DeStar > Из Твери Леха 15 часов назад

      плюсую. Футбол это конечно интересно, но че тогда уж не какой киберспортсмен по cs go или доте ни человек года?) одна хрень)

      3
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      ...
      Рейтинг: +13519

      bset > Из Твери Леха 15 часов назад

      Кому интересны обычные трудяги) Нужно обязательно звездам давать такие звания, чтобы на звездах пиариться)

      0
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      Рейтинг: +74

      ArtAlex007 > Из Твери Леха 13 часов назад

      Может быть потому что это мужской журнал о моде, стиле, бизнесе и спорте?? Это не Государственная премия, а премия по версии этого журнала!

      0
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      Рейтинг: +1657

      playsh > Из Твери Леха 13 часов назад

      Футболистишка - как много в этом слове!!!

      0
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      Рейтинг: +3956

      Добрый Бобер 16 часов назад

      Вот вообще не удивительно.

      1
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      Рейтинг: +11168

      vladimir-7 16 часов назад

      Скромность украшает человека, Игорь всё правильно сделал, а вот у
      Дэюбы ни скромности, ни совести нет и не будет.

      9
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