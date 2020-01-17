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  • «Мутко против»: Дзюба случайно стал «Человеком года-2018» по версии GQ. Приз хотели отдать Акинфееву, но тот отказался

«Мутко против»: Дзюба случайно стал «Человеком года-2018» по версии GQ. Приз хотели отдать Акинфееву, но тот отказался

17 января 2020, 16:17
13

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба случайно стал «Человеком года» в 2018 году по версии журнала GQ.

«Осенью 2018 года организаторы премии предложили Игорю Акинфееву принять участие в съемках, и разместить его фото на обложке журнала GQ. Именно Игорь должен был стать человеком года. Однако Акинфеев категорически отказался, сообщив, что он устал от повышенного внимания», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

Журналисты уговаривали Акинфеева около месяца, в том числе и при помощи спортивного PR-менеджера Елены Болотовой. В итоге голкиперу ЦСКА, пришлось искать замену, и «Человеком года» стал Дзюба.

  • В 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ.
  • После турнира Акинфеев завершил карьеру в сборной.
  • Вратарь с 2003 по 2018 год провел за россиян 110 матчей, пропустил 95 голов.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь Дзюба Артем
Комментарии (13)
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vladimir-7
1579267671
Скромность украшает человека, Игорь всё правильно сделал, а вот у Дэюбы ни скромности, ни совести нет и не будет.
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Добрый Бобер
1579267736
Вот вообще не удивительно.
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Из Твери Леха
1579268072
Человек года! Вы только вдумайтесь. Человек! Ни футболист, не спортсмен, а ЧЕЛОВЕК! Что, у этого вшивого журнальчика не нашлось более достойной кандидатуры на эту номинацию? Врачи-хирурги, спасатели, военные, ученые? Нет блин, сраный футболистишка!
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Hektor 84
1579268154
Бзюба давно уже корону приодел. Хотя у самого рыльце в пушку.
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paracetamol
1579278003
Два сапога - пара!
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Derzkiy1
1579279113
Игорь красавец , настоящий спортсмен и капитан, с таких нужно брать пример ! А этот нытик распяриное бревно ! Как можно говорить , когда проигрываешь , что у них состав дороже и по этому проигрываем? Стыдно за страну , что капитан такой сборной , позор !
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Slon1
1579281192
СМИ переобуваются на ходу. Вспомнили героя прошлых лет и давай приписывать благие дела. Смех один. Но самое смешное, что судя по комментариям находиться умники, которые верят во всю эту пургу.)
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muslim.kirsanov
1579286194
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