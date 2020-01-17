Independent: Кейн пропустит Евро-2020

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит Евро-2020 и может восстановиться не раньше следующего сезона. Об этом заявил ведущий хирург Крис Уилсон.

«Я думаю, что Кейн пропустит полгода или даже больше. Если бы я оперировал его, то сказал бы, чтобы готовился к возвращению не раньше предсезонного периода. Много слышал, что Гарри вернется в апреле или в мае, но буду очень удивлен, если это произойдет», – сказал Уилсон.