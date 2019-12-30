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    Independent: Кейн пропустит Евро-2020

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит Евро-2020 и может восстановиться не раньше следующего сезона. Об этом заявил ведущий хирург Крис Уилсон.

    «Я думаю, что Кейн пропустит полгода или даже больше. Если бы я оперировал его, то сказал бы, чтобы готовился к возвращению не раньше предсезонного периода. Много слышал, что Гарри вернется в апреле или в мае, но буду очень удивлен, если это произойдет», – сказал Уилсон.

    • Кейн получил повреждение 1 января во время игры против «Саутгемптона».
    • Официальный сайт «Тоттенхэма» вскоре сообщил о том, что у Кейна разрыв мышцы задней поверхности левого бедра.

    Источник: Independent

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4416

      серега кашин 53 минуты назад

      тотенхему и англии его будет сильно не хватать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Юрбан-Зенит 2 часа назад

      Каждый международный турнир последнее проходит без хотя бы одного крутого игрока

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3953

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Это потеря для турнира.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9162

      Cules2013 3 часа назад

      Оу, это прямо печально, для всех, особенно для сборной Англии.

      0
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      Рейтинг: +1228

      alarm 3 часа назад

      лучший бомбардир чм-18, чёт вспомнилось.

      1
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      Рейтинг: +115

      Юрбан-Зенит > alarm 2 часа назад

      ну да, Панаме грех было трешку не отгрузить

      1
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      Рейтинг: +935

      mig28 3 часа назад

      Эх и жалко же...без него Англии тяжко будет

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