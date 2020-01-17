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Independent: Кейн пропустит Евро-2020

17 января 2020, 09:03
8

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит Евро-2020 и может восстановиться не раньше следующего сезона. Об этом заявил ведущий хирург Крис Уилсон.

«Я думаю, что Кейн пропустит полгода или даже больше. Если бы я оперировал его, то сказал бы, чтобы готовился к возвращению не раньше предсезонного периода. Много слышал, что Гарри вернется в апреле или в мае, но буду очень удивлен, если это произойдет», – сказал Уилсон.

  • Кейн получил повреждение 1 января во время игры против «Саутгемптона».
  • Официальный сайт «Тоттенхэма» вскоре сообщил о том, что у Кейна разрыв мышцы задней поверхности левого бедра.

Источник: Independent
Отбор ЧЕ-2020 Англия Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (8)
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mig28
1579242032
Эх и жалко же...без него Англии тяжко будет
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Cules2013
1579243389
Оу, это прямо печально, для всех, особенно для сборной Англии.
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Добрый Бобер
1579244119
Это потеря для турнира.
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Юрбан-Зенит
1579247518
Каждый международный турнир последнее проходит без хотя бы одного крутого игрока
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серега кашин
1579252591
тотенхему и англии его будет сильно не хватать
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svetekanet
1579255809
Здоровья, Гарри. Надеюсь, чудо случится и хирург будет удивлён.
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Черкизовский Кот
1579711717
Очень-очень жалко английского кэпа. Вот бы теперь Варди вернулся в сборную - форма у него блестящая.
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