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  • Макаров: «Выбрал «Рубин», потому что Слуцкий был чуть убедительнее Гончаренко»

Макаров: «Выбрал «Рубин», потому что Слуцкий был чуть убедительнее Гончаренко»

17 января 2020, 00:24
1

Нападающий «Рубина» Денис Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб, а не в ЦСКА.

Что касается того, что говорили Слуцкий и Гончаренко, то никто из них не гарантировал, что я буду постоянно играть. Оба сказали, что у меня будет шанс себя проявить.

Я выбрал казанский клуб из-за Слуцкого и Веретенникова. Было желание поработать с ними. Гончаренко тоже хороший тренер, который работает в хорошем клубе. Мы с ним очень позитивно поговорили, но Слуцкий был чуть убедительнее», – сказал Макаров.

  • Макаров подписал с «Рубином» контракт сроком на 3,5 года.
  • Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
  • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Макаров Денис Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
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bset
1579237617
В Рубине перестройка, больше шансов проявить себя. А в ЦСКА набор полузащитников более стабильный, поэтому да, Рубин в этой ситуации лучше.
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