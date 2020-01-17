Макаров: «Выбрал «Рубин», потому что Слуцкий был чуть убедительнее Гончаренко»

Нападающий «Рубина» Денис Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб, а не в ЦСКА.
Что касается того, что говорили Слуцкий и Гончаренко, то никто из них не гарантировал, что я буду постоянно играть. Оба сказали, что у меня будет шанс себя проявить.
Я выбрал казанский клуб из-за Слуцкого и Веретенникова. Было желание поработать с ними. Гончаренко тоже хороший тренер, который работает в хорошем клубе. Мы с ним очень позитивно поговорили, но Слуцкий был чуть убедительнее», – сказал Макаров.
- Макаров подписал с «Рубином» контракт сроком на 3,5 года.
- Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
- В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
Источник: «Чемпионат»