Макаров: «Выбрал «Рубин», потому что Слуцкий был чуть убедительнее Гончаренко»

Нападающий «Рубина» Денис Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб, а не в ЦСКА.

Что касается того, что говорили Слуцкий и Гончаренко, то никто из них не гарантировал, что я буду постоянно играть. Оба сказали, что у меня будет шанс себя проявить.

Я выбрал казанский клуб из-за Слуцкого и Веретенникова. Было желание поработать с ними. Гончаренко тоже хороший тренер, который работает в хорошем клубе. Мы с ним очень позитивно поговорили, но Слуцкий был чуть убедительнее», – сказал Макаров.