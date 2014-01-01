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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Макаров: «Выбрал «Рубин», потому что Слуцкий был чуть убедительнее Гончаренко»

    Нападающий «Рубина» Денис Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб, а не в ЦСКА.

    Что касается того, что говорили Слуцкий и Гончаренко, то никто из них не гарантировал, что я буду постоянно играть. Оба сказали, что у меня будет шанс себя проявить.

    Я выбрал казанский клуб из-за Слуцкого и Веретенникова. Было желание поработать с ними. Гончаренко тоже хороший тренер, который работает в хорошем клубе. Мы с ним очень позитивно поговорили, но Слуцкий был чуть убедительнее», – сказал Макаров.

    • Макаров подписал с «Рубином» контракт сроком на 3,5 года.
    • Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
    • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13502

      bset 5 часов назад

      В Рубине перестройка, больше шансов проявить себя. А в ЦСКА набор полузащитников более стабильный, поэтому да, Рубин в этой ситуации лучше.

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