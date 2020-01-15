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    «Тоттенхэм» и «Порту» согласовали аренду Зе Луиша. Форварду нужно получить разрешение играть в АПЛ

    «Тоттенхэм» и «Порту» достигли договоренности о переходе нападающего Зе Луиша.

    Лондонскому клубу необходимо оформить разрешение на работу для футболиста из Кабо-Верде, пишет Record.

    По правилам АПЛ, Зе Луиш сейчас не может играть в клубах лиги, так как у него нет паспорта ЕС, и он не сыграл 75% матчей за свою сборную за последние два года. Кроме того, сборная за этот период в рейтинге ФИФА должна иметь среднюю позицию не ниже 50-й, а Кабо-Верде занимает 75-ю строчку.

    «Тоттенхэм» может подать апелляцию, и в случае успеха Зе Луишу в индивидуальном порядке разрешат играть в АПЛ.

    • Переходом бывшего футболиста «Спартака» занимается португальский агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Жозе Моуринью.
    • С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак», становился чемпионом России.
    • В 109 матчах за «Спартак» форвард забил 35 голов, сделал 23 результативные передачи.
    • «Порту» купил Зе Луиша за 8,5 миллиона евро.

    Источник: Record

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    15.01.2020 13:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1239

      FRZZ 17 часов назад

      Зе Луиш не тянет на уровень АПЛ, тем более Тоттенхэма, зачем он Моуру? Только для ротации состава?

      0
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      Рейтинг: +75148

      zigbert 20 часов назад

      Если продадут то за более высокую сумму.

      1
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      Рейтинг: +36708

      portero 20 часов назад

      если продадут, то ценник очень увидеть хочу.

      1
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      Рейтинг: +1289

      Boeung777 21 час назад

      Удачи Зе!

      0
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 22 часа назад

      Причем 75% официальных матчей за два года, товарняки не в счет. А по поводу рейтинга фифа не правильно. В рейте должна быть не ниже 70 места.

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      Рейтинг: +2629

      TOMSON 23 часа назад

      Браво Спартак! Не продешевил когда продавал. Интересно за сколько его Порту продаст?

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      Рейтинг: +9061

      KLIM777 > TOMSON 22 часа назад

      Простая аренда. Вернут обратно. Просто на какой хер это Порту сдалось отпускать основного напа

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      Рейтинг: +2629

      TOMSON > KLIM777 21 час назад

      Я думаю это потенциальная продажа. Если Зе заиграет то если ни одни то другие возьмут. Ну и связь Маур Порту сильно прослеживается.

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