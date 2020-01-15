«Тоттенхэм» и «Порту» согласовали аренду Зе Луиша. Форварду нужно получить разрешение играть в АПЛ

«Тоттенхэм» и «Порту» достигли договоренности о переходе нападающего Зе Луиша.
Лондонскому клубу необходимо оформить разрешение на работу для футболиста из Кабо-Верде, пишет Record.
По правилам АПЛ, Зе Луиш сейчас не может играть в клубах лиги, так как у него нет паспорта ЕС, и он не сыграл 75% матчей за свою сборную за последние два года. Кроме того, сборная за этот период в рейтинге ФИФА должна иметь среднюю позицию не ниже 50-й, а Кабо-Верде занимает 75-ю строчку.
«Тоттенхэм» может подать апелляцию, и в случае успеха Зе Луишу в индивидуальном порядке разрешат играть в АПЛ.
- Переходом бывшего футболиста «Спартака» занимается португальский агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Жозе Моуринью.
- С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак», становился чемпионом России.
- В 109 матчах за «Спартак» форвард забил 35 голов, сделал 23 результативные передачи.
- «Порту» купил Зе Луиша за 8,5 миллиона евро.
Источник: Record