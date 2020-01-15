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  • «Тоттенхэм» и «Порту» согласовали аренду Зе Луиша. Форварду нужно получить разрешение играть в АПЛ

«Тоттенхэм» и «Порту» согласовали аренду Зе Луиша. Форварду нужно получить разрешение играть в АПЛ

15 января 2020, 13:32
5

«Тоттенхэм» и «Порту» достигли договоренности о переходе нападающего Зе Луиша.

Лондонскому клубу необходимо оформить разрешение на работу для футболиста из Кабо-Верде, пишет Record.

По правилам АПЛ, Зе Луиш сейчас не может играть в клубах лиги, так как у него нет паспорта ЕС, и он не сыграл 75% матчей за свою сборную за последние два года. Кроме того, сборная за этот период в рейтинге ФИФА должна иметь среднюю позицию не ниже 50-й, а Кабо-Верде занимает 75-ю строчку.

«Тоттенхэм» может подать апелляцию, и в случае успеха Зе Луишу в индивидуальном порядке разрешат играть в АПЛ.

  • Переходом бывшего футболиста «Спартака» занимается португальский агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Жозе Моуринью.
  • С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак», становился чемпионом России.
  • В 109 матчах за «Спартак» форвард забил 35 голов, сделал 23 результативные передачи.
  • «Порту» купил Зе Луиша за 8,5 миллиона евро.

Источник: Record
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Порту Зе Луиш
Комментарии (5)
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Hektor 84
1579089616
Причем 75% официальных матчей за два года, товарняки не в счет. А по поводу рейтинга фифа не правильно. В рейте должна быть не ниже 70 места.
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Boeung777
1579092942
Удачи Зе!
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portero
1579094847
если продадут, то ценник очень увидеть хочу.
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zigbert
1579097418
Если продадут то за более высокую сумму.
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моэм
1579203883
Порту живёт на продажах , причём делает это всегда с большим наваром .
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