«Тоттенхэм» и «Порту» согласовали аренду Зе Луиша. Форварду нужно получить разрешение играть в АПЛ

«Тоттенхэм» и «Порту» достигли договоренности о переходе нападающего Зе Луиша.

Лондонскому клубу необходимо оформить разрешение на работу для футболиста из Кабо-Верде, пишет Record.

По правилам АПЛ, Зе Луиш сейчас не может играть в клубах лиги, так как у него нет паспорта ЕС, и он не сыграл 75% матчей за свою сборную за последние два года. Кроме того, сборная за этот период в рейтинге ФИФА должна иметь среднюю позицию не ниже 50-й, а Кабо-Верде занимает 75-ю строчку.

«Тоттенхэм» может подать апелляцию, и в случае успеха Зе Луишу в индивидуальном порядке разрешат играть в АПЛ.