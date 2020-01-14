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    Журналист Скира: «Интер» и «Рома» обменяют Политано на Спинаццолу

    В скором времени «Интер» и «Рома» совершат обмен игроками, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    По его информации, из Рима в Милан переберется защитник Леонардо Спинаццола, а в обратном направлении отправится вингер Маттео Политано.

    Оба 26-летних футболиста уже дали согласие на такую сделку.

    Рыночная стоимость Спинаццолы оценивается в 18 миллионов евро, а Политано – в 28 миллионов.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (55,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    14.01.2020 23:58
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