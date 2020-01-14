Журналист Скира: «Интер» и «Рома» обменяют Политано на Спинаццолу

В скором времени «Интер» и «Рома» совершат обмен игроками, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, из Рима в Милан переберется защитник Леонардо Спинаццола, а в обратном направлении отправится вингер Маттео Политано.

Оба 26-летних футболиста уже дали согласие на такую сделку.

Рыночная стоимость Спинаццолы оценивается в 18 миллионов евро, а Политано – в 28 миллионов.