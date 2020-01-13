Твиттер Евро-2020 назвал Черчесова номинантом на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»

Русскоязычный твиттер чемпионата Европы-2020 пошутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Черчесова включили в список номинатов на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за выход сборной в финальную стадию Евро-2020.
- В понедельник Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар».
- Сборная России отобралась на Евро-2020 со второго места в группе. На счету команды восемь побед и два поражения (оба – от Бельгии).
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Источник: твиттер Евро-2020