Твиттер Евро-2020 назвал Черчесова номинантом на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»

Русскоязычный твиттер чемпионата Европы-2020 пошутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Черчесова включили в список номинатов на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за выход сборной в финальную стадию Евро-2020.

В понедельник Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар».

Сборная России отобралась на Евро-2020 со второго места в группе. На счету команды восемь побед и два поражения (оба – от Бельгии).