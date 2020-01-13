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  • Твиттер Евро-2020 назвал Черчесова номинантом на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»

Твиттер Евро-2020 назвал Черчесова номинантом на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»

13 января 2020, 18:15
2

Русскоязычный твиттер чемпионата Европы-2020 пошутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Черчесова включили в список номинатов на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за выход сборной в финальную стадию Евро-2020.

  • В понедельник Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар».
  • Сборная России отобралась на Евро-2020 со второго места в группе. На счету команды восемь побед и два поражения (оба – от Бельгии).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Евро-2020
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Давид59
1578935180
Не отобраться на Евро в такой группе было очень сложно. Поэтому наверное над усатым и шутят
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Plyash
1578936274
Особенно классно были с режиссированы два основных спектакля с нашими единственными соперниками в группе,сборной Бельгии.Любо -дорого смотреть было. Интересно,какой сюжет с Бельгией планируется на ЧЕ-20 нашим тренером?
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