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    Твиттер Евро-2020 назвал Черчесова номинантом на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»

    Русскоязычный твиттер чемпионата Европы-2020 пошутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    Черчесова включили в список номинатов на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за выход сборной в финальную стадию Евро-2020.

    • В понедельник Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар».
    • Сборная России отобралась на Евро-2020 со второго места в группе. На счету команды восемь побед и два поражения (оба – от Бельгии).

    Источник: твиттер Евро-2020

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    13.01.2020 18:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14466

      playsh 13 января 2020, 20:24

      Особенно классно были с режиссированы два основных спектакля с нашими единственными соперниками в группе,сборной Бельгии.Любо -дорого смотреть было.
      Интересно,какой сюжет с Бельгией планируется на ЧЕ-20 нашим тренером?

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 13 января 2020, 20:06

      Не отобраться на Евро в такой группе было очень сложно. Поэтому наверное над усатым и шутят

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