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    Месси: «Увольнение Вальверде? Я понимаю, почему люди это обсуждают»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

    «Верю ли я в Вальверде? Конечно. Я понимаю, почему люди обсуждают возможное увольнение после поражений, когда цели не достигнуты, но сейчас нам нужно быть сплоченными», – заявил Месси.

    • С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
    • В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).

    «Барселона» набрала 40 очков в первом круге Примеры. Это худший результат за 12 лет

    Источник: El Chiringuito TV

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