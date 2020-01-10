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  • Месси: «Увольнение Вальверде? Я понимаю, почему люди это обсуждают»

Месси: «Увольнение Вальверде? Я понимаю, почему люди это обсуждают»

10 января 2020, 07:46
17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Верю ли я в Вальверде? Конечно. Я понимаю, почему люди обсуждают возможное увольнение после поражений, когда цели не достигнуты, но сейчас нам нужно быть сплоченными», – заявил Месси.

  • С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
  • В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).

«Барселона» набрала 40 очков в первом круге Примеры. Это худший результат за 12 лет

Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Барселона Атлетико Месси Лионель Вальверде Эрнесто
Комментарии (17)
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KOLBIS
1578642536
Барсе пора уже что-то новенькое придумать и в игре и в голове...
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VVadic
1578644461
Вальверде хорош. Думаю его должен заменить Клопп, хотя и в Атлетико я его жду)
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ruded
1578644851
мигающий фон на сайте - это проект дебильноватого дизайнера.
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моэм
1578644876
Это высказывание выглядит очень двусмысленно...то ли репортёр "передёрнул" , то ли Месси "косит под дурачка , типа не понимая что роет яму тренеру...возможно Лео просто недалёкий человек, футболист же.
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nelez
1578650392
Валверде там макет.Все решает сам Месси.А Барселоне нужен настоящий тренер.Только потому что Барса является один из 5-ти мегаклубов мира.
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Derzkiy1
1578651764
Месси просто не все решает.... в центре Иньесты нахватает
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DeStar
1578652575
а так вальверде пока пока, я думаю уже решают этот вопрос
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Rus9I
1578657770
В Барселоне, смена поколений. Какой смысл винить тренера, когда он второстепенная личность. Все команды с этим сталкиваются, и это нормально! Возьмите отрезок в 10-15 лет, и вы увидите кто был в топ-10 и с каким составом. Тот же Атлетико переживает не самые лучшие времена. Реал уже не тот что был двумя годами ранее. МЮ уже давно не можно найти оптимального тренера Милан вообще пропал Интер даже с денгами, пока не может вернутся в топ МС уже в переходном положении Список можно продолжать.
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Proker
1578658509
ТУТ ВСЕ РЕШАЕТ "Dinarka"с этом все сказано
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