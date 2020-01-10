Месси: «Увольнение Вальверде? Я понимаю, почему люди это обсуждают»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Верю ли я в Вальверде? Конечно. Я понимаю, почему люди обсуждают возможное увольнение после поражений, когда цели не достигнуты, но сейчас нам нужно быть сплоченными», – заявил Месси.

С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.

В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).

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