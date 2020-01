Ибрагимович не попал в стартовый состав «Милана» на матч с «Сампдорией»

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Сампдории» на матч 18-го тура Серии А.

В основе миланцев не оказалось форварда Златана Ибрагимовича, который перешел в клуб в начале января. Шведский нападающий остался в запасе.

«Милан»: Доннарумма, Беннасер, Бонавентура, Калабриа, Крунич, Мусаккьо, Пентек, Романьоли Сусо, Чалханоглу, Эрнандес.

«Сампдория»: Аудеро, Берешинский, Виера, Габбиадини, Колли, Куальярелла, Линетты, Мурру, Рамирес, Торсби.

