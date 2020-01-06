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  • Ибрагимович не попал в стартовый состав «Милана» на матч с «Сампдорией»

Ибрагимович не попал в стартовый состав «Милана» на матч с «Сампдорией»

6 января 2020, 16:15
2

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Сампдории» на матч 18-го тура Серии А.

В основе миланцев не оказалось форварда Златана Ибрагимовича, который перешел в клуб в начале января. Шведский нападающий остался в запасе.

«Милан»: Доннарумма, Беннасер, Бонавентура, Калабриа, Крунич, Мусаккьо, Пентек, Романьоли Сусо, Чалханоглу, Эрнандес.

«Сампдория»: Аудеро, Берешинский, Виера, Габбиадини, Колли, Куальярелла, Линетты, Мурру, Рамирес, Торсби.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Сампдория Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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алдан2014
1578317484
На замену выйдет и положит парочку .Это в духе Ибры
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giluxa1963
1578318309
В воду надо заходить постепенно сначала дети потом жена а затем вы сами
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