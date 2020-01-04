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  • «Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер»: «Спартак» поздравил Романцева с 66-летием

«Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер»: «Спартак» поздравил Романцева с 66-летием

4 января 2020, 14:16
17

Сегодня, 4 января, Олегу Романцеву исполнилось 66 лет.

Пресс-служба «Спартака» в твиттере поздравила Олега Ивановича с днем рождения.

«Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Две из четырех звeзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при нeм.

Олегу Романцеву – 66 лет! Поздравляем с Днeм рождения, Олег Иванович!» – говорится в публикации, которая сопровождается хештегом «Сила в единстве».

  • Будучи игроком, Романцев выступал за «Спартак» с 1976-го по 1983-й год.
  • В качестве тренера он возглавлял столичную команду дважды – с 1989-го по 1995-й, а также с 1997-го по 2003-й год.
  • Под его руководством москвичи девять раз становились чемпионами страны (1 – СССР, 8 – России).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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derrik2000
1578137617
Присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья, здоровья, и ещё раз здоровья, дорогой ты наш Олег Иванович!!!
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Добрый Бобер
1578137795
Легенда!
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evgevg13
1578140485
Хороший игрок был. Да и вся та команда на уровне.
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lordmrv
1578145044
Навсегда вписал свое имя в историю клуба! Искренне поздравляю!
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Dizgen
1578145129
Поздравляем !!!
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zigbert
1578147777
Его заслуга ,как тренера, в Спартаке велика. С Днем рождения Олег Иванович! Здоровья,счастья,успехов!!!
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батог
1578157565
С днюхой Олег Иванович !!!! Всех благ !!!
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vka1970
1578157794
С пожеланиями грех не согласиться и потому присоединяюсь к поздравлениям. Долгих лет Олег Иванович !!!
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oyabun
1578167544
Здоровья, Олег Иванович! Вы навсегда в наших сердцах и истории клуба!
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slavа0508
1578205667
Всех благ и здоровья Олег Иванович!!!!!
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