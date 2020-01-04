«Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер»: «Спартак» поздравил Романцева с 66-летием

Сегодня, 4 января, Олегу Романцеву исполнилось 66 лет.

Пресс-служба «Спартака» в твиттере поздравила Олега Ивановича с днем рождения.

«Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Две из четырех звeзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при нeм.

Олегу Романцеву – 66 лет! Поздравляем с Днeм рождения, Олег Иванович!» – говорится в публикации, которая сопровождается хештегом «Сила в единстве».

Будучи игроком, Романцев выступал за «Спартак» с 1976-го по 1983-й год.

В качестве тренера он возглавлял столичную команду дважды – с 1989-го по 1995-й, а также с 1997-го по 2003-й год.

Под его руководством москвичи девять раз становились чемпионами страны (1 – СССР, 8 – России).