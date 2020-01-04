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    «Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер»: «Спартак» поздравил Романцева с 66-летием

    Сегодня, 4 января, Олегу Романцеву исполнилось 66 лет.

    Пресс-служба «Спартака» в твиттере поздравила Олега Ивановича с днем рождения.

    «Легендарный игрок, великий капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Две из четырех звeзд над нашей эмблемой горят в знак побед, добытых при нeм.

    Олегу Романцеву – 66 лет! Поздравляем с Днeм рождения, Олег Иванович!» – говорится в публикации, которая сопровождается хештегом «Сила в единстве».

    • Будучи игроком, Романцев выступал за «Спартак» с 1976-го по 1983-й год.
    • В качестве тренера он возглавлял столичную команду дважды – с 1989-го по 1995-й, а также с 1997-го по 2003-й год.
    • Под его руководством москвичи девять раз становились чемпионами страны (1 – СССР, 8 – России).

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +485

      Hektor 84 2 минуты назад

      Кононов хоть поздравил?

      0
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      Рейтинг: +74983

      zigbert 7 минут назад

      Его заслуга ,как тренера, в Спартаке велика. С Днем рождения Олег Иванович! Здоровья,счастья,успехов!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      Dizgen 52 минуты назад

      Поздравляем !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      lordmrv 53 минуты назад

      Навсегда вписал свое имя в историю клуба! Искренне поздравляю!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1035

      evgevg13 2 часа назад

      Хороший игрок был. Да и вся та команда на уровне.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Яврунгер Мстяшный 8 2 часа назад

      набухается желудятник, однозначно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22520

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      С Днем рождения Олег Иванович !
      Молодой еще, мог бы играть и усилить нашу защиту)))

      5
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      Рейтинг: +1142

      alarm 2 часа назад

      комментарий про спартак)

      2
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      Рейтинг: +3911

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Легенда!

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      Рейтинг: +6911

      derrik2000 2 часа назад

      Присоединяюсь к поздравлениям!
      Здоровья, здоровья, и ещё раз здоровья, дорогой ты наш Олег Иванович!!!

      4
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