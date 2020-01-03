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  • Ван Дейк, Месси и Роналду – в символической сборной 2019 года по версии L’Equipe

Ван Дейк, Месси и Роналду – в символической сборной 2019 года по версии L’Equipe

3 января 2020, 13:07
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Французское издание L’Equipe представило свою версию команды 2019 года.

В символическую сборную включены пять игроков из «Ливерпуля», по два – из «Ювентуса» и «Барселоны», по одному – из «Баварии» и «Манчестер Сити».

Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Источник: L’Equipe
Европа Месси Лионель Де Брюйне Кевин ван Дейк Вирджил Мане Садио Робертсон Эндрю Алиссон Александер-Арнольд Трент де Лигт Матейс де Йонг Френки
Комментарии (2)
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Cules2013
1578054451
Какая занятная расстановка, особенно позиция Месси. Сборная хорошая, но можно оспорить некоторые позиции. Например, де Лигта и Робертсона. Да и в Де Йонге я не вижу ничего особенного. Не нашлось места Мбаппе, Эриксену и многим другим.
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Stefano Ricci
1578055373
Вместо Де Брюйне должен быть Салах
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