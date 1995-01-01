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    Ван Дейк, Месси и Роналду – в символической сборной 2019 года по версии L’Equipe

    Французское издание L’Equipe представило свою версию команды 2019 года.

    В символическую сборную включены пять игроков из «Ливерпуля», по два – из «Ювентуса» и «Барселоны», по одному – из «Баварии» и «Манчестер Сити».

    Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);

    Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

    Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);

    Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

    Источник: L’Equipe

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