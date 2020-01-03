Ван Дейк, Месси и Роналду – в символической сборной 2019 года по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe представило свою версию команды 2019 года.

В символическую сборную включены пять игроков из «Ливерпуля», по два – из «Ювентуса» и «Барселоны», по одному – из «Баварии» и «Манчестер Сити».

Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»);

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).