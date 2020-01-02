Жена Икарди Нара: «Женская интуиция подсказала мне, что Мауро нужно покинуть Италию»

Ванда Нара, супруга форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала, почему футболист в прошлом году перешел во французский клуб на правах аренды. Аргентинец летом должен вернуться в «Интер».

«Я чувствовала внутри нечто. Женская интуиция подсказала мне: «Икарди должен покинуть Италию». Я думала о том, что лучше для Мауро, ведь для нашей семьи было бы проще, если бы он остался в Италии. Быть одной с пятью детьми в миланской квартире – непростая ситуация», – цитирует Нару Football Italia.