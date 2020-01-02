Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Икарди Нара: «Женская интуиция подсказала мне, что Мауро нужно покинуть Италию»

Жена Икарди Нара: «Женская интуиция подсказала мне, что Мауро нужно покинуть Италию»

2 января 2020, 20:25
5

Ванда Нара, супруга форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала, почему футболист в прошлом году перешел во французский клуб на правах аренды. Аргентинец летом должен вернуться в «Интер».

«Я чувствовала внутри нечто. Женская интуиция подсказала мне: «Икарди должен покинуть Италию». Я думала о том, что лучше для Мауро, ведь для нашей семьи было бы проще, если бы он остался в Италии. Быть одной с пятью детьми в миланской квартире – непростая ситуация», – цитирует Нару Football Italia.

  • В 18 матчах за французскую команду он забил 14 голов.
  • Ранее сообщалось, что парижане начали переговоры с «Интером» о выкупе прав на футболиста за 65 миллионов евро.
  • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Интер ПСЖ Икарди Мауро
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1577990657
Интуиция, или женская способность ипать все мозг и желание денег?
Ответить
AtticusFinch1
1577991652
Что ей в голову только не лезет?!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1577992421
"Выслушай внимательно совет женщины и сделай всё наоборот." Это сказал совсем не глупый человек.
Ответить
mihail200606
1578001853
Пять детей? Это вместе с икарди посчитала?))
Ответить
Hektor 84
1578002086
Икарди подкаблучник
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+