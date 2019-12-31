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    Жена Икарди Нара: «Женская интуиция подсказала мне, что Мауро нужно покинуть Италию»

    Ванда Нара, супруга форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала, почему футболист в прошлом году перешел во французский клуб на правах аренды. Аргентинец летом должен вернуться в «Интер».

    «Я чувствовала внутри нечто. Женская интуиция подсказала мне: «Икарди должен покинуть Италию». Я думала о том, что лучше для Мауро, ведь для нашей семьи было бы проще, если бы он остался в Италии. Быть одной с пятью детьми в миланской квартире – непростая ситуация», – цитирует Нару Football Italia.

    • В 18 матчах за французскую команду он забил 14 голов.
    • Ранее сообщалось, что парижане начали переговоры с «Интером» о выкупе прав на футболиста за 65 миллионов евро.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

    Источник: Football Italia

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